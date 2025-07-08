РФ готується до нових воєн. Міністр оборони анонсував зміни в освіті

У російських військових вишах планують розширити підготовку IT-спеціалістів для армії

Міністр оборони Росії Андрій Бєлоусов заявив про необхідність реформування системи військової освіти, щоб держава була «готова до майбутніх конфліктів». Про це інформує Центр протидії дезінформації, передає «Главком».

У російських військових вишах у межах 10-річного проєкту «Військова освіта – на службі вітчизни» планують адаптувати навчальні програми під досвід збройної агресії РФ проти України. Крім того, закладені «перспективні вимоги» на випадок нових війн.

«Також планується розширення співпраці з цивільними вишами, які на запит міноборони готуватимуть IT-фахівців і спеціалістів зі штучного інтелекту для армії», – зазначається у повідомленні ЦПД.

За даними Центру протидії дезінформації, йдеться не про оборону, а про системну підготовку до агресивних дій у майбутньому: «Це чергове підтвердження того, що вся «миротворча» риторика росіян – лише димова завіса. Подібні освітні стратегії вказують, що держава-терорист не збирається зупинятися та будує нові загарбницькі плани. Світова спільнота має зрозуміти: якщо не зупинити агресора зараз, біль і страждання, які приносить Росія, лише примножуватимуться».

Раніше «Главком» інформував, що російська пропаганда готує інформаційний фундамент для військового вторгнення у країни Балтії з метою нібито захисту російськомовного населення. В аналітичному звіті «Вплив російської пропаганди в країнах Балтії» Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони зазначається, що після початку повномасштабної агресії Росії проти України країни Балтії суттєво обмежили російські державні медіа, тому російські пропагандисти діють у соцмережах.

Також «Главком» повідомляв, що російські еліти вже активно шукають можливого наступника Володимира Путіна, проте війна залишається невід'ємною складовою майбутнього Росії навіть після потенційної зміни влади.