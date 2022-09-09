Окупанти знову обстріляли Харків

Ввечері 8 вересня російські окупаційні війська обстріляли Київський район Харкова. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Він додав, що попадання прийшлись у приватний сектор, де частково зруйновано кілька домоволодінь. На щастя, обійшлось без постраждалих. Пожеж немає.

За попередньою інформацією, обстріл вівся реактивними системами залпового вогню.

Нагадаємо, сьогодні вранці загарбники знову обстріляли Харків – Немишлянський та Індустріальний райони. В останньому загинуло двоє чоловіків: 27 і 65 років.

Нагадаємо, близько 10:00 Харків опинився під потужним артобстрілом.

Додамо, що згідно з даними аналітиків американського Інституту вивчення війни, ЗСУ відвоювали приблизно 400 кв. км території Харківщини.

Ввечері 7 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що в українців є привід для радощів, що пов'язаний з активністю наших захисників на Харківському напрямку, проте ще не час називати звільнені українськими військовими населені пункти.