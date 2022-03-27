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    Події в Україні

    Рашисти обстріляли Красногорівку касетними снарядами

    Касетний снаряд окупантів може здетонувати тривалий час після падіння<br /><br /> - Рашисти обстріляли Красногорівку касетними снарядами
    Касетний снаряд окупантів може здетонувати тривалий час після падіння

    фото: Нацполіція

    Росіяни гатили забороненими боєприпасами з «Торнадо-С»

    Окупанти обстріляли донецьку Красногорівку, залучивши заборонені касетні боєприпаси. Зараз у районі, де впали снаряди, працюють рятувальники та вибухотехніки. Про це повідомило МВС України.

    «Торнадо» впали на житловий сектор міста Красногорівка.

    Зараз заборонені боєприпаси та їх наслідки розшукують вибухотехніки та місцеве ДСНС.

    Час самоліквідації елементів касетних снарядів можу становити до 40 годин, тому фахівці виявляють їх та знешкоджують.

    «Закликаємо мешканців міста бути максимально обережними та не наближатися до боєприпасів. На Донеччині вже зафіксовано випадки травмування людей внаслідок поводження з касетними боєприпасами», – повідомили в МВС.

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    Нагадаємо, через обстріли на Луганщині розпочалися лісові пожежі.

    Також Росія продовжує використовувати в Україні заборонені фосфорні бомби.

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    Теги: росія МВС окупанти ДСНС війна Донеччина рятувальники Україна боєприпаси окупація #stoprussia
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    Рашисти обстріляли Красногорівку касетними снарядами