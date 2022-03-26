У Чернігові вбито понад дві сотні мирних мешканців, місто в руїнах

За словами Атрошенка, розбомблені квартири, житлові будинки, школи, садочки, стадіони, дитячі бібліотеки

Росія спеціально обстрілює житлові квартали і мирних людей Чернігова. Наразі в місті легше порахувати будівлі, які не постраждали від ворожих обстрілів. Про це розповів міський голова Чернігова Владислав Атрошенко під час брифінгу 26 березня.

«Нам вже легше сьогодні обліковувати ті будинки, які чудом не постраждали від обстрілів. У нас все місто рознесено вщент. Розбомблені квартири, житлові будинки, школи, садочки, стадіони, дитячі бібліотеки... В нас як мінімум понад 200 вбитих людей, мирних мешканців. Людей, які стояли в черзі за хлібом, вбили снарядом. Яка там військова інфраструктура? Це магазин був», – зазначив він.

Крім того, Чернігів наразі перебуває в оперативному оточені, ворог свідомо знищив єдиний міст, який з'єднував місто з Київським напрямком. Місто не має ні гуманітарного коридору, ні можливості вивезти поранених, або завезти гуманітарку чи медикаменти.

Із Чернігова не можуть вивезти понад 40 важкопоранених, які нагально потребують медичної допомоги.

Нагадаємо, раніше у Чернігові снаряд окупантів пошкодив аміакопровід.

Як повідомлялося, окупанти розбомбили автомобільний міст, який сполучав Чернігів із Києвом (відео).

Читайте також: