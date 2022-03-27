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    Події в Україні

    Під Маріуполем ЗСУ знищили командира десантників Чорноморського флоту

    Сержант Кривопалов дарма прийшов зі зброєю на українську землю - Під Маріуполем ЗСУ знищили командира десантників Чорноморського флоту
    Сержант Кривопалов дарма прийшов зі зброєю на українську землю
    фото з соцмереж

    Окупант був уродженцем Москви

    Українські військові в боях за Маріуполь ліквідували російського командира десантно-штурмового відділення Володимира Кривопалова. Він був в одній групі в місці з ліквідованим заступником командувача Чорноморським флотом Росії Андрієм Палієм. Про це повідомляє у Telegram так званий «губернатор» Севастополя Михайло Развожаєв.

    Повідомляється, що загинув гвардії сержант, заступник командира взводу – командир десантно-штурмового відділення 810 окремої гвардійської бригади морської піхоти Чорноморського флоту Володимир Кривопалов.

    Загиблий є уродженцем Москви, з 2014 року служив в окупованому Севастополі.

    Нагадаємо, раніше українські бійці ліквідували ще одного російського командира – заступника командувача Чорноморського флоту РФ капітана першого рангу Андрія Палія.

    Також ЗСУ ліквідували «кадирівців» та захопили трофейну зброю.

    До слова, уже 121 літак та понад 16 тисяч рашистів: Міноборони назвало втрати противника.

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    Теги: Маріуполь росія окупанти ЗСУ війна військові Україна окупація #stoprussia
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    Під Маріуполем ЗСУ знищили командира десантників Чорноморського флоту