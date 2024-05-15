Окупанти вдарили по центру Херсона трьома авіабомбами: майже 20 постраждалих (відео)

Наймолодшому травмованому внаслідок російської атаки 15 років, а найстаршій – 98 років

Російська армія вдарила по центру Херсона трьома авіабомбами. Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Характерно для терористів – атакували людські оселі та цивільну інфраструктуру. Пошкоджено вісім багатоповерхівок, пʼять приватних будинків, медзаклад, дві школи, а також потрощено автівки й господарчу споруду», – йдеться у повідомленні.

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Росіяни атакували оселі мешканців та цивільну інфраструктуру міста фото: Telegram/Олександр Прокудін

Наразі електрика в оселях відключена. Зафіксовані влучання у газопровід. Виток газу перекрито.

Внаслідок удару постраждали 19 херсонців. Наймолодшому травмованому – лише 15, а найстаршій – 98 років. Троє містян отримали важкі травми, за їх життя продовжують боротися лікарі.

Слідчо-оперативні групи забезпечують охорону порядку, вночі буде збільшена кількість поліцейських патрулів, аби не допустити мародерства.

Жителі будинків, які були пошкоджені, за бажанням будуть розміщенні на ночівлю у Пункті Незламності та забезпечені всім необхідним. За потреби їм нададуть і тимчасове помешкання. На місці вони зможуть оформити заяви на виплату матеріальної допомоги.

Як повідомлялося, Російська Федерація планує створити паніку в Харкові та Сумах з метою вплинути на місцевих жителів. Також цю тему вони хочуть використовувати для просування переговорів.

До слова, ворожі Telegram-канали поширили фейкову інформацію про нібито заклики до населення евакуюватися з Харкова.