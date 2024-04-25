Обстріл Черкащини: ворог пошкодив об’єкт критичної інфраструктури, є поранені

За допомогою до медиків звернулись шестеро людей

У ніч на 25 квітня російські загарбники атакували Черкаський район. Пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури, шість людей постраждали. Про це повідомив голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець в Telegram.

«Зранку ворог атакував нашу Черкаську область. По швидкісній повітряній цілі відпрацював комплексний захист ППО», – розповів він.

За попередньою інформацією, пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури в Черкаському районі.

«Без загиблих. На зараз по допомогу до медиків звернулись шестеро людей. Усі служби на місці», – зазначив Табурець.

Триває 792-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 104 бойових зіткнення. Загалом, ворог завдав 13 ракетних та 56 авіаційних ударів, здійснив 105 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали низка багатоповерхівок та інші об’єкти цивільної інфраструктури.



