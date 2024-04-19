Євросоюз розширить покарання за обхід санкцій проти Росії – ЗМІ

ЄС планує розширити список осіб і організацій, чиї активи мають бути заморожені

Новий санкційний пакет ЄС включатиме каральні заходи для тих, хто обходить наявні санкції проти Росії

Європейський Союз готує 14-й пакет санкцій проти Росії. Сюди, ймовірно, ввійдуть нові покарання для порушників, які обходить санкційні обмеження, пише BR24.

Високопоставлений чиновник ЄС на брифінгу повідомив, що новий пакет включатиме каральні заходи проти тих, хто обходить наявні санкції проти Росії.

Водночас посадовець додав, що список осіб і організацій, чиї активи в ЄС мають бути заморожені, також, імовірно, буде знову розширено.

Служба зовнішніх зв'язків ЄС і Єврокомісія мають намір представити конкретні пропозиції країнам-членам наступного тижня.

Раніше Європейський Союз розпочав підготовку 14-го пакету санкцій, який має бути ухвалений навесні цього року.

Нагадаємо, Рада ЄС остаточно затвердила закон про мінімальні правила покарання за порушення або обхід санкцій Євросоюзу.

Як повідомлялося, з кінця лютого Європейський Союз обговорює пропозицію створення окремого режиму санкцій проти Росії, який зосередиться на покаранні відповідальних за погіршення становища всередині країни.

До слова, санкції продовжуватимуть підривати ключові ресурси для РФ. Санкційна ізоляція Росії обмежує кількість країн, з якими вона може безпосередньо торгувати, що збільшує час та вартість придбання товарів, які вона колись могла купувати вільно. Від цього страждає російська оборонна промисловість.