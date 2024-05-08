Є травмовані, виникли пожежі: фото наслідків обстрілу Київщини

Уламками ворожих ракет знищено та пошкоджено 13 приватних будівель

Унаслідок ракетної атаки РФ у ніч на 8 травня у Броварах Київської області були травмовані чоловік та жінка. Також сталося загоряння обʼєкту цивільної інфраструктури. Про це повідомив міський голова Броварів Ігор Сапожко.

Під час ранкової ракетної атаки сталося осколкове пошкодження гаражу та автотранспортного засобу

«Внаслідок ракетної атаки та загоряння обʼєкту цивільної інфраструктури, пошкодження отримали дві особи – жінка 1962 р.н. та чоловік 1990 р.н. У стресовому стані та з пошкодженням кінцівок госпіталізовані до Броварської лікарні», – написав Сапожко.

За інформацією ДСНС, під час ранкової ракетної атаки сталося осколкове пошкодження гаражу та автотранспортного засобу, який знаходився в ньому, в одному з населених пунктів Броварської громади.

Рятувальники ліквідовують наслідки ворожої ракетної атаки на Київщині.

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«Сьогодні внаслідок роботи ППО уламками ворожих ракет знищено та пошкоджено 13 приватних будівель, травмовано двоє людей», – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, у Київській області повітряна тривога тривала майже 4 год., працювали сили ППО. Зафіксовано падіння уламків у чотирьох районах області. Внаслідок чого дві людини дістали поранення. Влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури не зафіксовано. «Двох постраждалих – жінку та чоловіка з численними пораненнями кінцівок та осколковими пораненнями доставили до лікарні. Потерпілим надається вся необхідна невідкладна допомога», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Сили та засоби протиповітряної оборони збили всі повітряні цілі в районі столиці сьогодні вранці, 8 травня. Ракети заходили на Київ з різних напрямків. За його словами, ворог завдав по столиці ракетного удару, застосувавши крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.