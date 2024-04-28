Втрати російських військ. Реального числа вбитих ніхто не знає

Кремль ретельно приховує справжню кількість загиблих окупантів

Група «Інформаційний спротив» продовжує збирати дані про втрати російських військ. Станом на 22 квітня 2024 р. у нашій базі 52,151 ім'я.

Це ті російські військовослужбовці, яких у самій Росії публічно визнали вбитими або поховали. Ще близько 600 осіб у Росії публічно визнані вбитими, але щодо них є якісь різночитання в даних (місце народження/служби/поховання).

Тобто, 52,151 осіб – це мінімальні безповоротні втрати російських військ. Реальна кількість убитих у рази вища, Кремль ретельно приховує справжню кількість загиблих.

До них ще треба додати зниклих безвісти, полонених, померлих і загиблих у небойових умовах, а також осіб із наслідками важких поранень, які унеможливлюють продовження служби.

Загалом безповоротні втрати Росії ми оцінюємо в 200+ тис. осіб.

Лідери в абсолютних числах за регіонами РФ:

Краснодарський край – 2633

Башкортостан – 1856

Свердловська область – 1841

Татарстан – 1527

Челябінська область – 1505

Пермський край – 1404

Самарська область – 1397

Бурятія – 1275

Волгоградська область – 1218

Московська область – 1210.

Прогнози, про які я писав раніше, підтвердилися: через завзяття пана Хабірова Башкортостан вийшов на друге місце за кількістю визнаних у РФ втрат. У реальності цифра більша, це ті, що не можна заховати і дозволено проявити.

Варто зазначити, що розрив між Краснодарським краєм і Башкирією вельми умовний. На Кубані масово ховав зеків та інших найманців «вагнер». Ці люди народилися в одному регіоні, сиділи в іншому, а поховані там, де знайшлося місце, тому що ніким не затребувані. Зокрема, наші дані відрізняються від цифр ВПС, тому що вони сортують убитих за місцем походження. На наш погляд, це не завжди виправдано.

Якщо дивитися у відносних числах, то найменші втрати, як і раніше, в Москві, Санкт-Петербурзі, Московській області та на Кавказі: в Інгушетії, Кабардино-Балкарії, Чечні та Карачаєво-Черкесії. Столиці і Кавказ – це люди першого сорту в РФ.

Один москвич коштує як 6 інгушів. При тому, що москвичів 13 млн, а інгушів – 520 тис. Житель Пітера коштує як півтора інгуша.

Один москвич коштує як 15 вихідців із Башкортостану або 13 жителів Татарстану. Або 18 якутів. До речі, в Якутії темпи мобілізації будуть знижуватися – обстановка поступово загострюється.

Люди другого сорту – це жителі багатих регіонів і великих міст. Зараз ці регіони буквально купують найманців із бідних суб'єктів федерації, щоб відправити їх замість себе на смерть. Раніше я писав, що цінник зріс до 1 млн рублів за голову, хоча наприкінці 2023 року 200 тис. було цілком достатньо.

Третій сорт – це основна маса регіонів європейської частини РФ, Сибіру, Уралу, Поволжя. І є території, населення яких для Кремля не значить практично нічого – Тива, Бурятія тощо.

Учора-сьогодні члени оборонного комітету Держдуми РФ вступили в полеміку щодо необхідності нової хвилі «часткової мобілізації» в Росії. Це до того, що всі розповіді про надлишок добровольців у РФ – явне перебільшення.

Найближчими тижнями росвійська рватимуться в м'ясні штурми всіма силами, бо з середини травня почне позначатися ефект нових пакетів допомоги від США. Їхня мета – захопити й утримувати за будь-яку ціну максимум територій. Зокрема, народити якусь «перемогу» до дня «інавгурації» Путіна та 9 травня.

«За будь-яку ціну» – це буквально. Втрати будуть неймовірні.