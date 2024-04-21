ВМС підтвердили удар по російському судну в окупованому Криму

Пароплав «Коммуна» – найстаріший корабель російського флоту

Українські військові ударили сьогодні, 21 квітня, по російському кораблю «Коммуна» в окупованому Севастополі. Про це повідомляє речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук.

«Сьогодні в Криму українські ВМС дістали черговий корабель зі складу ЧФ РФ «Коммуна». Характер пошкоджень верифікується. Але однозначно корабель виконувати завдання тепер не здатен. Це буде повторюватися, поки у росіян не скінчаться кораблі, або вони не заберуться з Криму», – розповів Плетенчук на сторінці у Facebook.

Що відомо про корабель «Коммуна»

Пароплав «Коммуна» – найстаріший корабель російського флоту. Він був спущений на воду ще під час Першої світової війни – у 1913 році, а в 1915 році корабель став частиною Балтійського флоту.

На сьогодні він перебував у складі Чорноморського флоту РФ та базувався в окупованому Севастополі. «Коммуна» призначений для пошуку і порятунку підводних човнів, а також виконує роль носія підводних апаратів. Це єдине судно у Чорному морі, яке може виконувати подібні задачі.

Раніше стало відомо, що у Севастополі внаслідок ракетної атаки спалахнув корабель.

Нагадаємо, що в тимчасово окупованому Севастополі сьогодні вранці пролунав сильний вибух. Окупанти закрили Кримський міст для руху транспорту. На півострові оголошено ракетну небезпеку.

До слова, у ніч проти 17 квітня у тимчасово окупованому в Криму було атаковано військовий аеродром у Джанкої. Як зазначається, одразу кілька гучних вибухів було чутно близько четвертої ранку – перший вибух пролунав приблизно о 3:40 за місцевим часом.

Після цього, за словами очевидців, на аеродромі виникла сильна пожежа. Супутник показав шість осередків полум'я, зафіксувавши вогонь на військовому аеродромі в Джанкої та поруч із ним.