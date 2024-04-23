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Окупанти продовжують тиснути на Новопавлівському напрямку – Генштаб

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Окупанти продовжують тиснути на Новопавлівському напрямку – Генштаб
Сили оборони відбили 10 атак на Лиманському напрямку
фото: Facebook/Генштаб

Протягом доби зафіксовано 60 бойових зіткнень

Триває 790-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби зафіксовано 60 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав чотирьох ракетних та 60 авіаційних ударів, здійснив 46 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках

Оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках

Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Клюси та Грем’яч Чернігівської області; Велика Берізка, Прогрес, Вільна Слобода, Уланове, Попівка, Стукалівка, Павлівка, Ободи, Новомиколаївка, Миропільське, Степок та Покровка Сумської області.

На Куп’янському напрямку

Ворог один раз атакував наші позиції в районі населеного пункту Берестове Харківської області. Завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Іванівка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема Синьківка, Петропавлівка, Степова Новоселівка Харківської області.

На Лиманському напрямку

Силами оборони відбито 10 атак в районах населених пунктів Греківка Луганської області; Терни, Ямполівка Донецької області. Противник завдав авіаційного удару в районі Серебрянського лісництва, що на Луганщині. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Макіївка, Невське Луганської області та Терни, Ямполівка, Торське Донецької області.

На Бахмутському напрямку

Нашими воїнами відбито 14 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Новий, Спірне, Іванівське, Кліщіївка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення. Противник завдав авіаудару в районі Північного Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося близько 20 населених пунктів, зокрема Григорівка, Калинівка, Часів Яр, Ступочки Донецької області.

На Авдіївському напрямку

Нашими захисниками відбито 14 атак в районах населених пунктів Новокалинове, Очеретине, Новобахмутівка, Бердичі, Яснобродівка, Нетайлове, Первомайське Донецької області, де ворог намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Семенівка, Селидове, Карлівка Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Очеретине, Новобахмутівка, Уманське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку

Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне та Урожайне Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 17 разів намагався прорвати оборону наших військ. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Костянтинівка, Красногорівка та Побєда Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились понад 10 населених пунктів, серед них Георгіївка, Парасковіївка, Вугледар Донецької області.

На Оріхівському напрямку

Ворог, за підтримки авіації, два рази атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Червоне, Щербаки, Новоданилівка, П’ятихатки Запорізької області.

На Херсонському напрямку

Ворог не відмовляється від наміру витіснити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби, здійснив за підтримки авіації одну безуспішну атаку на позиції наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Одрадокам’янка, Ольгівка, Львове, Тягинка, Іванівка, Новотягинка, Білозерка, Велетенське, Кізомис Херсонської області та місто Херсон.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 15 районах зосередження особового складу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по одній наземній станції управління БпЛА, одному району зосередження озброєння та військової техніки, одному району зосередження особового складу, одному засобу ППО та одному іншому важливому об’єкту противника.

Як повідомлялося, можливість росіян здійснити наступ на північний захід від Авдіївки стає малоймовірною, через прибуття допомоги США та інших країн Заходу на лінію фронту.

До слова, під час майбутнього літнього наступу окупанти, можливо, зможуть виконати 10-15% своїх цілей

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Теги: війна окупанти Генштаб ЗСУ

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