Збір «на помсту за загиблих ультрас». Довбик задонатив 50 тис. грн на FPV-дрони

Кожен дрон, на який задонатив Довбик, носитиме позивний загиблого футбольного фаната

Український легіонер іспанської «Жирони» нападник Артем Довбик підтримав збір «на помсту за загиблих черкаських ультрас». Про це інформує громадський активіст Дени Гайда.

«Знав, що Артем не відмовить у підтримці та поширенні нашого збору на помсту за загиблих черкаських ультрас. Вихованець черкаського футболу, який зараз є кращим бомбардиром іспанського чемпіонату, задонатив на банку 50 тисяч», – написав Гайда у Facebook.

Активіст також зазначив, що кожен дрон носитиме позивний загиблого футбольного фаната. Наразі вже зібрано близько 150 тис. грн.

Нагадаємо, що минулого року Довбик та Циганков передали машину воїнам 95-ї бригади.