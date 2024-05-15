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Росія хоче навести паніку у двох містах України для просування переговорів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Росія хоче навести паніку у двох містах України для просування переговорів
Як повідомив керівник Центру протидії дезінформації, Росія хоче переконати українців у початку наступу на Харків
фото з відкритих джерел

Паніка в Харкові і Сумах дозволила б ворогу далі просувати тему переговорів на російських умовах

Російська Федерація планує створити паніку в Харкові та Сумах з метою вплинути на місцевих жителів. Також цю тему вони хочуть використовувати для просування переговорів. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко в ефірі телемарафону.

«Головна зараз історія російської пропаганди – це спроба створити паніку в Харкові та Сумах, переконати людей, що ці обмежені дії в прикордонні Харківської області – це початок наступу на Харків», – сказав він.

За словами Коваленка, окупанти намагатимуться викликати паніку в місцевого населення.

«Паніка в Харкові і Сумах дозволила б ворогу далі просувати тему переговорів, тему миру на російських умовах. І заяви Путіна, що він готовий до переговорів, але російські війська не повинні виходити із захоплених територій, це бажання налякати українців», – пояснив Коваленко.

Також керівник Центру протидії дезінформації повідомив, що все буде відбуватися навколо створення паніки і видачі обмежених дій у прикордонні за підготовку до наступу.

Як повідомлялося, українська розвідка знала про плани російських окупантів щодо наступу у Харківській області. Відповідні органи були поінформовані. В розвідці заявили, що враховуючи значні втрати противника на Харківському напрямку, які тільки зростатимуть, здача в полон або перехід на бік України є розумною альтернативою для російських військовослужбовців, які там перебувають.

До слова, на Харківському напрямку наразі точаться важкі бої – для збереження життя та уникнення втрат наші оборонці перемістились на більш вигідні позиції. В той же час ворог перебуває під постійним вогневим контролем Сил оборони та не має можливості закріпитися.

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Теги: війна Харків Суми Центр протидії дезінформації

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