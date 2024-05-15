«Евакуація з Харкова»: МВС попередило українців про новий фейк росіян
Ворожі телеграм канали поширюють фейк про евакуацію від імені ДСНС
Ворожі Telegram-канали поширили фейкову інформацію про нібито заклики до населення евакуюватися з Харкова. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.
МВС зазначає, що фейкова інформація містить нібито заклик від ДСНС України про евакуацію мешканців Харківщини.
Зазначається, що це черговий ворожий фейк, мета якого - посіяти панічні настрої серед громади.
У МВС запевняють, що потреби в евакуації жителів Харкова наразі немає.
Як повідомлялося, Російська Федерація планує створити паніку в Харкові та Сумах з метою вплинути на місцевих жителів. Також цю тему вони хочуть використовувати для просування переговорів. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко в ефірі телемарафону.
За словами Коваленка, окупанти намагатимуться викликати паніку в місцевого населення.
Як повідомлялося, українська розвідка знала про плани російських окупантів щодо наступу у Харківській області. Відповідні органи були поінформовані. В розвідці заявили, що враховуючи значні втрати противника на Харківському напрямку, які тільки зростатимуть, здача в полон або перехід на бік України є розумною альтернативою для російських військовослужбовців, які там перебувають.
До слова, на Харківському напрямку наразі точаться важкі бої – для збереження життя та уникнення втрат наші оборонці перемістились на більш вигідні позиції. В той же час ворог перебуває під постійним вогневим контролем Сил оборони та не має можливості закріпитися.
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