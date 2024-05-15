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«Евакуація з Харкова»: МВС попередило українців про новий фейк росіян

Ірина Міллер
glavcom.ua
«Евакуація з Харкова»: МВС попередило українців про новий фейк росіян
Перша зупинка-украття у Харкові
фото з відкритих джерел

Ворожі телеграм канали поширюють фейк про евакуацію від імені ДСНС

Ворожі Telegram-канали поширили фейкову інформацію про нібито заклики до населення евакуюватися з Харкова. Про це повідомляє  Міністерство внутрішніх справ України.

МВС зазначає, що фейкова інформація містить нібито заклик від ДСНС України про евакуацію мешканців Харківщини.

Фейкове повідомлення про евакуацію Києва
Фейкове повідомлення про евакуацію Києва
фото пресслужба МВС

Зазначається, що це черговий ворожий фейк, мета якого - посіяти панічні настрої серед громади.

У МВС запевняють, що потреби в евакуації жителів Харкова наразі немає.

Як повідомлялося, Російська Федерація планує створити паніку в Харкові та Сумах з метою вплинути на місцевих жителів. Також цю тему вони хочуть використовувати для просування переговорів. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко в ефірі телемарафону.

За словами Коваленка, окупанти намагатимуться викликати паніку в місцевого населення.

Як повідомлялося, українська розвідка знала про плани російських окупантів щодо наступу у Харківській області. Відповідні органи були поінформовані. В розвідці заявили, що враховуючи значні втрати противника на Харківському напрямку, які тільки зростатимуть, здача в полон або перехід на бік України є розумною альтернативою для російських військовослужбовців, які там перебувають.

До слова, на Харківському напрямку наразі точаться важкі бої – для збереження життя та уникнення втрат наші оборонці перемістились на більш вигідні позиції. В той же час ворог перебуває під постійним вогневим контролем Сил оборони та не має можливості закріпитися.

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Теги: евакуація фейк Харків війна

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