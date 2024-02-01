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Як зміниться населення Британії до 2036 року? Статисти зробили прогноз

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Як зміниться населення Британії до 2036 року? Статисти зробили прогноз
Фахівці із статистики озвучили чисельність населення у Британії у майбутньому
фото із відкритих джерел

Міграція, швидше за все, сприятиме більшому зростанню населення у Британії 

Мігранти та їхні діти точно платитимуть пенсії нинішнім британцям. Як пише Bloomberg, якщо нинішній рівень міграції збережеться, до 2036 року чисельність населення збільшиться на 9,9%.

Цей прогноз дало Управління національної статистики. 9,9% – це близько 6,6 млн осіб, якими населення країни поповниться у наступні 15 років.

За оцінками фахівців Великої Британії, її населення зросте на 9,9% протягом наступних 15 років, тенденція, яка допоможе економіці та посилить розкол у правлячій Консервативній партії прем’єр-міністра Ріші Сунака. До того ж, рівень його підтримки опустився до рекордно низького рівня на тлі  постійних суперечок з приводу схвалення Палатою громад законопроєкту про висилку мігрантів до Руанди. 

Управління національної статистики прогнозує, що з середини 2021 по 2036 рік кількість людей у ​​Великій Британії зросте на 6,6 мільйона, майже всі з яких будуть іммігрантами. Із середини 2028 року чиста міграція становитиме в середньому 315 тис. осіб на рік.

Британські статистики також вважають,  що чисельність британців до середини 2026 року буде на рівно 70 млн осіб. За даними аналітиків, потік переселенців у країну посилився за останній рік більше, ніж очікувалося раніше.

Таким чином виникають нові питання до правлячої Консервативної партії, яка має йти на вибори наприкінці 2024 року. Консерватори, за опитуваннями, вже відстають від лейбористської партії, раніше пообіцявши скоротити кількість мігрантів. Водночас зростання чисельності населення збільшує потенціал зростання економіки, пише видання.  

До слова, Національна статистична служба Великої Британії опублікувала звіт, згідно з яким чистий приріст мігрантів у 2022 році досяг у країні рекордного річного рівня 745 тис. осіб. Це на 164 тис. осіб більше, ніж 2021 року. Про це пише видання The Guardian.

Чиста міграція, тобто різниця між прибулими та емігрантами, у Великій Британії у 2022 році склала рекордні 745 тис., незважаючи на політику урядів правлячої Консервативної партії щодо протидії імміграції.

Британське статистичне відомство у новому звіті переглянуло у бік збільшення на 139 тис. даних про чисту міграцію до країни за 2022 рік, яка раніше оцінювалася у 606 тис. осіб. Причиною назвали «несподівані тенденції» у поведінці мігрантів.

Нагадаємо, дослідження Британського Червоного Хреста показало, що українські біженці в Великій Британії стикаються з високим ризиком втрати житла, і тисячі їхніх сімей можуть опинитися без даху над головою вже взимку. Про це інформує The Guardian.

Станом до кінця фінансового року 2023/2024 (тобто до 31 березня 2024 року) 6220 сімей українських біженців подадуть заявки на отримання допомоги у зв'язку з бездомністю. Це на 13% більше, ніж у 2022/2023 фінансовому році.

За прогнозами Британського Червоного Хреста, майже 5000 з цих сімей опиняться у "базовому бездомному стані", що означає, що вони матимуть нестачу житла, спатимуть на вулиці, тимчасово будуть перебувати у знайомих або могли б переїхати до гуртожитків.

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Теги: Ріші Сунак втрати населення партії мігранти вибори міністр біженці Велика Британія

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