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Президент Румунії скликає Раду нацоборони через дії Росії

Катерина Іванова
glavcom.ua
Президент Румунії скликає Раду нацоборони через дії Росії
Румунський президент Клаус Йоганніс планує обговорити питання, пов'язані з «безпековою ситуацією в Чорноморському регіоні»
фото з відкритих джерел

На засіданні обговорять сферу оборонного сектору та наслідки для Румунії від російської агресії проти України

Румунський президент Клаус Йоганніс оголосив про скликання засідання Вищої ради національної оборони, яке відбудеться вдень 21 лютого. Про це повідомила пресслужба румунського лідера, зазначає «Європейська правда».

Під час засідання Вищої ради національної оборони планують обговорити питання, пов'язані з «безпековою ситуацією в Чорноморському регіоні в контексті російської агресії проти України та її наслідки для Румунії».

Також учасники проаналізують розвиток оборонного сектору й війська, протидію кіберзагрозам у минулому році, а ще «інші актуальні питання у сфері національної безпеки».

Про скликання Ради стало відомо після того, як під час атаки російських безпілотників в Одеській області в ніч проти 10 лютого у Румунії оголосили попередження для населення прикордонних населених пунктів і підіймали винищувачі F-16.

Водночас у міноборони Румунії зазначили, що під час тривог не зафіксували жодного порушення повітряного простору країни, хоча про всяк випадок додатково перевіряють місцевість у Тулчі.

«Міністерство національної оборони рішуче засуджує атаки, здійснені Російською Федерацією на об'єкти та елементи цивільної інфраструктури в українських дунайських портах. Ці атаки є невиправданими і серйозно суперечать нормам міжнародного гуманітарного права», –  підкреслило румунське відомство. 

Також Румунія надала дозвіл на швидке розгортання сил НАТО в разі серйозних загроз.

Згодом Глава Генштабу Румунії закликав готуватися до війни з РФ.

Георгіце Влад наголосив, що Росія «стала проблемою для світового порядку і для демократії», тож фактично веде війну не просто з Україною, а «з демократичним світом».

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Теги: росія Міноборони Румунія президент населення

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