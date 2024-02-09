Безпілотники СБУ вдарили одразу по двох нафтопереробних заводах у Краснодарському краї РФ

Росіяни були змушені підіймати в небо літаки, але це не допомогло захистити важливі НПЗ

Безпілотники СБУ вдарили одразу по двох нафтопереробних заводах у Краснодарському краї - не тільки по Ільському, але й по Афіпському.

Цю інформацію підтвердило джерело у силових структурах.

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На Ільському НПЗ сталася велика пожежа, вражено установку первинної переробки потужністю 3,6 млн тон на рік. А без неї ворог не зможе виробляти дизпаливо для військових потреб. Ціна такої установки – $50 млн , повідомив співрозмовник. По Афіпському заводу безпілотники також влучно відпрацювали, але наразі наслідки уточнюються.

Обидва об’єкти розташовані на відставні близько 20 км один від одного. Як пишуть місцеві пабліки, росіяни навіть змушені були підіймати в небо літаки, але це не допомогло захистити важливі НПЗ.

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«Такі заводи – цілком законні цілі. Вони не лише працюють на оборонку і забезпечують паливом російські війська, але є важливими для економіки РФ. Бо Росія – це Голіаф, який стоїть на нафтових ногах. Ми системно їх підрізаємо. І продовжимо робити це надалі, допоки Голіаф не впаде», – зазначає поінформоване джерело.

Як повідомлялося, у Краснодарському краї РФ горить нафтопереробний завод. Мешканці перед займанням чули звуки вибухів.

Повідомляється, що підприємство, на якому сталося загоряння, входить до числа провідних нафтопереробних компаній Південного Федерального Округу.