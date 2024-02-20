Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та Росії

Повернення дітей відбулося за сприяння Держави Катар

Україна повернула 11 дітей з тимчасово окупованих територій та Російської Федерації. Вік повернутих – від 2-х до 16-ти років. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

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Лубінець каже, серед повернутих дітей шестеро дівчаток, серед яких дві рідні дворічні сестрички-двійнята, та п'ять хлопчиків. Зокрема, двох діток зустрічали з каретою швидкої, оскільки одна дитинка зовсім не може пересуватися.

«Це повернення, як і всі інші, відбулося у межах реалізації затвердженого плану дій президента України Bring Kids Back UA. Напрацюванням шляху повернення та всім процесом займався Офіс омбудсмана спільно з іншими органами державної влади», – написав він.

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Як зазначив Лубінець, повернення дітей відбулося за сприяння Держави Катар та за підтримки ЮНІСЕФ, зокрема звільнених дітей зустрічав Посол Катару в Україні Гаді Аль-Гаджрі.

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Серед повернутих дітей шестеро дівчаток та п'ять хлопчиків фото: Telegram/уповноважений Верховної Ради України з прав людини

Раніше на підконтрольну територію України з окупованого лівобережжя Херсонщини вдалося повернути 14-річну дівчинку-сироту та чотирьох інших дітей з їхніми батьками.

Як повідомлялося, Європейський Союз планує додати до нового санкційного списку проти РФ осіб, які причетні до депортації українських дітей.

Нагадаємо, якщо Україна повертатиме щодня по одній депортованій росіянами дитині, то для повернення всіх знадобиться 55 років. Загалом країна-агресорка депортувала 19,5 тис. неповнолітніх.

До слова, наразі до України повернули 517 дітей, 2828 дорослих, серед яких лише 150 цивільних.