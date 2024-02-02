Британська розвідка вказала, що підриває ефективність армії РФ

Від 40 тис рублів вимагають російські командири, щоб уникнути відправлення на передову

Корупція, яка процвітає у російській армії значно підриває її ефективність, прогрес у боротьбі з хабарями найближчим часом малоймовірний. Про це повідомляє міноборони Великої Британії у Twitter (X).

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Британська розвідка проаналізувала статтю російського видання «Верстка» про корупцію в російській армії. Їхнє дослідження виявило моделі корупції та систему хабарів, які використовували російські військовослужбовці та їхні командири.

Хабарі давали або вимагали за різні «послуги» – відпустка, атестація фізичної підготовки, військове звання, водійські права та уникнення покарання за використання смартфонів або пияцтво.

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Після лютого 2022 року набір «послуг» розширився, тепер хабарі беруть за посвідчення та нагороди за участь у війні проти України, ухилення від відправлення на бойове завдання.

«Верстка» також оприлюднила поточні тарифи: від 40 000 рублів вимагають російські командири, щоб уникнути відправлення на передову, до 1 млн рублів – за довідку про поранення.

«Корупція вже давно є проблемою в Збройних силах Росії. Журналіст Дмитро Холодов досліджував військову корупцію в 1990-х роках і був убитий у Москві бомбою в портфелі в жовтні 1994 року. Ймовірно, корупція значно підриває ефективність російської армії. Існує лише віддалена ймовірність того, що буде досягнутий значний прогрес у зниженні рівня корупції», – йдеться у зведенні.

Раніше повідомлялося, що в окупаційних військах РФ фіксуються непоодинокі випадки відмов військовослужбовців від виконання злочинних наказів та участі у бойових діях.

Також російські окупанти все частіше добровільно здаються в полон, щоб не воювати. Так, проєкт «Хочу жити» отримав понад 30 тис звернень він росіян, які бажали добровільно здатися в полон. І якщо спочатку до проєкту більше зверталися родичі російських військовослужбовців, то зараз більший відсоток звернень – безпосередньо від самих військових РФ, які хочуть зберегти своє життя.