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Британська розвідка вказала, що підриває ефективність армії РФ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Британська розвідка вказала, що підриває ефективність армії РФ
Російські військовослужбовці та їхні командири беруть хабарі у солдат
фото ілюстративне

Від 40 тис рублів вимагають російські командири, щоб уникнути відправлення на передову

Корупція, яка процвітає у російській армії значно підриває її ефективність, прогрес у боротьбі з хабарями найближчим часом малоймовірний. Про це повідомляє міноборони Великої Британії у Twitter (X).

Британська розвідка проаналізувала статтю російського видання «Верстка» про корупцію в російській армії. Їхнє дослідження виявило моделі корупції та систему хабарів, які використовували російські військовослужбовці та їхні командири.

Хабарі давали або вимагали за різні «послуги» – відпустка, атестація фізичної підготовки, військове звання, водійські права та уникнення покарання за використання смартфонів або пияцтво.

Після лютого 2022 року набір «послуг» розширився, тепер хабарі беруть за посвідчення та нагороди за участь у війні проти України, ухилення від відправлення на бойове завдання.

«Верстка» також оприлюднила поточні тарифи: від 40 000 рублів вимагають російські командири, щоб уникнути відправлення на передову, до 1 млн рублів – за довідку про поранення.

«Корупція вже давно є проблемою в Збройних силах Росії. Журналіст Дмитро Холодов досліджував військову корупцію в 1990-х роках і був убитий у Москві бомбою в портфелі в жовтні 1994 року. Ймовірно, корупція значно підриває ефективність російської армії. Існує лише віддалена ймовірність того, що буде досягнутий значний прогрес у зниженні рівня корупції», – йдеться у зведенні.

Раніше повідомлялося, що в окупаційних військах РФ фіксуються непоодинокі випадки відмов військовослужбовців від виконання злочинних наказів та участі у бойових діях.

Також російські окупанти все частіше добровільно здаються в полон, щоб не воювати. Так, проєкт «Хочу жити» отримав понад 30 тис звернень він росіян, які бажали добровільно здатися в полон. І якщо спочатку до проєкту більше зверталися родичі російських військовослужбовців, то зараз більший відсоток звернень – безпосередньо від самих військових РФ, які хочуть зберегти своє життя.

Теги: росія британська розвідка

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