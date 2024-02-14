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ЄС пропонує накласти санкції на Північну Корею через постачання Росії ракет

Ростислав Вонс
glavcom.ua
ЄС пропонує накласти санкції на Північну Корею через постачання Росії ракет
Росія неодноразово використовувала балістичні ракети проти України, вироблені Північною Кореєю
фото з відкритих джерел

Євросоюз прагне затвердити новий пакет санкцій до другої річниці повномасштабної війни

Європейський Союз запропонував запровадити санкції проти Північної Кореї за надання Росії ракет, якими вона обстрілює Україну. Про це повідомляє Bloomberg.

Згідно з документами, з якими ознайомилося агентство, ЄС запропонував включити до санкційних списків міністра оборони Північної Кореї та Ракетне управління КНДР, урядовий орган, який контролює національну програму балістичних ракет.

«Балістичні ракети, розроблені та вироблені Північною Кореєю, були використані проти України російськими збройними силами», – йдеться в документі.

Також під санкції можуть потрапити десятки осіб і організацій, які беруть участь у виробництві та закупівлі зброї, а також компонентів і станків, необхідних для її створення. Ці заходи з боку ЄС можуть стосуватися й ще декількох російських чиновників.

Зазначається, що ефект від потенційних обмежувальних заходів проти Північної Кореї, які включають заборону на поїздки та заморожування активів, ймовірно, буде здебільшого символічним.

ЄС прагне затвердити пакет санкцій, який стане 13-м з моменту вторгнення Росії в Україну, до другої річниці війни.

Як повідомлялося, Росія щонайменше дев'ять разів запускала балістичні ракети, поставлені КНДР, проти України.

Нагадаємо, Британія надала ООН докази вантажних поставок з Північної Кореї до РФ. Наразі Північну Корею звинувачують у постачанні балістичних ракет і сотень тисяч артилерійських снарядів російському уряду для війни в Україні з моменту зустрічі Володимира Путіна з Кім Чен Ином на далекому сході РФ у вересні минулого року. У повідомленні припускають, що двосторонні відносини двох диктаторських країн розширюються.

Раніше міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сік заявив, що КНДР може продати Росії нові типи ракет і провести подальші випробування зброї для ескалації напруженості перед виборами у Південній Кореї і США.

Також постійний представник Південної Кореї в ООН Хван Чжун Кук повідомив, що Північна Корея за допомогою передачі балістичних ракет Росії намагається використати Україну як полігон для своїх ракет, які здатні нести ядерний заряд.

До слова, влада Північної Кореї заявила про безпідставність звинувачень про використання Росією північнокорейських ракет у війні проти України.

Представник Пхеньяна у відповідь на засудження країнами світу незаконної військової співпраці між КНДР і РФ традиційно критикував Сполучені Штати, хвалив Росію і виправдовував відносини його країни з Москвою.

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Теги: Північна Корея росія Європейський союз санкції балістичні ракети

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