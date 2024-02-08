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Росія підриває демократію ЄС. Європарламент ухвалив резолюцію

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Росія підриває демократію ЄС. Європарламент ухвалив резолюцію
Європарламент стверджує, Москва вербує деяких парламентарів як «агентів впливу» на ЄС
фото з відкритих джерел

За словами парламентарів, Кремль намагається посіяти розбіжності між європейськими громадянами

Депутати Європарламенту ухвалили резолюцію, у якій засудили невпинні зусилля Росії з підриву європейської демократії та висловили серйозне занепокоєння з цього приводу. Про це йдеться на сайті Європейського парламенту.

У резолюції, ухваленій 433 голосами «за», 56 «проти» і 18 «утрималися», парламент висловив своє «повне обурення і серйозну стурбованість» постійними зусиллями Росії, спрямованими на підрив європейської демократії за допомогою різних форм втручання і дезінформації.

У зв'язку з тим, що Кремль намагається посіяти розбіжності між європейськими громадянами, в тексті підкреслено, що Москва вербує деяких депутатів Європарламенту як «агентів впливу» і створила залежні відносини з деякими європейськими політичними партіями, в тому числі за допомогою фінансування.

Європарламентарі стверджують, що завербовані росіянами політики діють як підсилювачі російської пропаганди і служать інтересам Росії.

Висловлюючи глибоке занепокоєння нещодавніми повідомленнями ЗМІ про те, що латвійська депутатка Європарламенту Тетяна Жданок нібито діяла як інформаторка ФСБ, резолюція підкреслює, що як Європейський парламент, так і латвійська влада повинні ретельно розслідувати це питання, визначити відповідні санкції та кримінальне провадження.

Водночас резолюція вказує на інші випадки свідомого служіння депутатів Європарламенту інтересам Росії, в тому числі за допомогою фейкових місій зі спостереження за виборами на окупованих Росією територіях.

Депутати Європарламенту обурені тим, що Росія, часто порушуючи законодавство країн-членів ЄС, знайшла способи надавати значне фінансування політичним партіям, політикам, посадовцям і рухам у кількох демократичних країнах з метою втручання і отримання важелів впливу на їхні демократичні процеси. 

Ці зусилля РФ охоплюють надання банківських кредитів, купівлю та комерційні угоди, а також сприяння фінансовій діяльності. 

У тексті також наведені приклади нещодавніх спроб російського втручання в різних країнах, включаючи надання наративів ультраправим політичним партіям та діячам у Німеччині та Франції з метою підриву громадської підтримки України, а також у Словаччині. 

Євродепутати також занепокоєні широким розповсюдженням дезінформації та незаконного контенту на соціальній медіаплатформі X, раніше відомій як Twitter.

Нагадаємо, у Латвії розпочалося масштабне розслідування щодо депутата Тетяни Жданок, яка звинувачується у багаторічній шпигунській роботі на користь Росії. Журналісти відразу нагадали, що парламентарій виступала проти резолюції, яка засуджує проведення війни в Україні.

До слова, депутат Європейського парламенту Гі Вергофстадт закликав ввести санкції проти американського скандального колишнього ведучого телеканалу Fox News Такера Карлсона у зв’язку з його інтерв’ю з російським диктатором Володимиром Путіним.

Теги: Європарламент росія російські агенти депутат Європейський союз

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