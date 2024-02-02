Україна повернула з окупованих територій ще чотирьох дітей

Дітям від 0 до 16 років

Україні вдалося евакуювати ще чотирьох українських дітей з окупованих Росією території. Діти перебувають у безпеці. Про це повідомила організація Save Ukraine.

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«Іще чотирьох дітей з окупованої частини Запорізької та Херсонської областей повернула сьогодні наша команда Save Ukraine. Дітям від 0 до 16 років. Усі вони зараз у безпеці в одному з наших центрів», – йдеться в повідомленні.

Наразі триває 15-та рятувальна місія, на сьогодні це вже 235 дітей, яких організація повернула в Україну з окупації та території Росії.

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Нагадаємо, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що якщо Україна повертатиме щодня по одній депортованій росіянами дитині, то для повернення всіх знадобиться 55 років. Загалом країна-агресорка депортувала 19,5 тис. неповнолітніх. «Наразі є цифра у понад 19540 офіційно підтверджених депортованих українських дітей. Якщо ми будемо повертати одну дитину кожного дня, то нам треба 55 років. І це на тлі того, що РФ кожного дня продовжує депортувати все нові і нові групи українських дітей з території нашої держави», – заявив Лубінець. За його словами, українська влада зараз має дуже багато ініціатив щодо цього.

Також раніше Лубінець повідомив, що росіяни складають списки дітей з тимчасово окупованих територій України, яких планують вивозити до РФ через Білорусь.

Раніше російський диктатор Володимир Путін заявив, що окупанти нібито абсолютно легально вивозять українських дітей на територію РФ і Кремль не проти возз'єднання цих дітей з їхніми сім'ями.