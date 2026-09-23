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Безпілотники атакували окуповані Донецьк та Луганщину

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Безпілотники атакували окуповані Донецьк та Луганщину
Пожежа на окупованій Луганщині після атаки БпЛА
фото: соціальні мережі

Внаслідок атаки виникла пожежа на Луганщині 

У ніч на 23 вересня безпілотники атакували окуповані Донецьк та Луганщину. Про це пише «Главком» із посиланням на Exilenova+.

На окупованій Луганщині пролунали вибухи внаслідок атаки БпЛА. Ймовірно, під ударом знаходилася Станиця Луганська – виникла масштабна пожежа.

Станиця Луганська була окупована російськими військами 26 лютого 2022 року під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Безпілотники атакували окуповані Донецьк та Луганщину фото 1
фото: соціальні мережі

Також вибухи пролунали у Донецьку. У мережі писали про «рій дронів над містом».

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Як відомо, у ніч на 12 вересня на тимчасово окупованій території Донецької області зафіксовано влучання по місцевій інфраструктурі. 

За попередньою інформацією, у місті Сніжне відбувся приліт по об'єкту енергетичної системи, внаслідок чого в населеному пункті зникло електропостачання.

Також у ніч на 11 вересня уражено об'єкти російських загарбників в окупованому Шахтарську Донецької області. 

Під удар потрапив склад із боєприпасами, де після влучання протягом тривалого часу тривала вторинна детонація.

Раніше повідомлялося, що частина районів тимчасово окупованих Донецька, Горлівки, Макіївки, Ясинуватої, а також низка інших населених пунктів залишилися без електропостачання. 

Подібні збої та масові відключення світла на загарбаних росіянами територіях Донеччини останнім часом стали системним явищем.

Перед цим у тимчасово окупованому Донецьку понад 117 тис. абонентів опинилися без електропостачання. Про це повідомив так званий мер міста Олексій Кулемзін.

За його словами, масштабні відключення торкнулися Петровського, Кіровського, Куйбишевського та Пролетарського районів.

Крім того, тимчасово окупований Мелітополь перебуває в умовах масштабного блекауту. 

У місті повністю відсутнє електропостачання, через що місцеві жителі змушені шукати будь-які способи та альтернативні джерела, аби зарядити телефони.

Нагадаємо, усі населені пункти на підконтрольній Росії частині Херсонської області залишилися без електропостачання, часткове знеструмлення сталося й на окупованій території Запорізької області. Про заявили призначені Росією керівники окупаційних адміністрацій – Володимир Сальдо та Євген Балицький у Telegram.

До слова, подібний масштабний блекаут на окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей вже фіксувався раніше – тоді причиною також називали атаку безпілотників по високовольтному обладнанню.

Теги: окуповані території Донецьк Луганщина

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