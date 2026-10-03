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Окупований Донецьк атакували дрони: у місті зникло світло

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Окупований Донецьк атакували дрони: у місті зникло світло
Масові відключення на окупованій Донеччині фіксують уже кілька місяців
фото: соцмережі (ілюстративне)

Перебої з електроенергією фіксують і в інших містах окупованої Донеччини

У ніч на 3 жовтня в окупованому Донецьку пролунала серія вибухів. Моніторинговий канал Exilenova+ повідомляє, що цілями ударних безпілотників стала енергетична інфраструктура міста. Про це пише «Главком».

Про атаку місцеві Telegram-канали почали повідомляти невдовзі після опівночі. Згодом з'явилися повідомлення про гучні звуки в місті, а за кілька хвилин повідомлення про зникнення електропостачання.

За даними місцевих каналів, місто атакували десятки дронів. Вибухи, за їхніми повідомленнями, лунали в Київському, Ленінському, Ворошиловському та Калінінському районах, причому потужних було щонайменше десять. Без світла залишилися кілька районів міста, перебої зафіксували й в інших містах окупованої Донеччини.

Вибухи чули й у сусідній Макіївці. За повідомленнями пабліків, її також атакували дрони, а окупанти намагалися збити їх із кулеметів. Близько 03:08 канали знову написали про активність безпілотників над Донецьком.

Точні місця ураження, масштаби пошкоджень енергетичної інфраструктури та можливі жертви поки невідомі. Інформацію про удари по енергетичних об’єктах наразі поширюють лише моніторингові й місцеві канали, офіційних повідомлень про наслідки на момент публікації немає.

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Перебої зі світлом в окупованому Донецьку стали регулярними

Масові відключення на окупованій Донеччині фіксують уже кілька місяців. 7 серпня без електропостачання залишилося понад 117 тис. абонентів у Петровському, Кіровському, Куйбишевському та Пролетарському районах. Окупаційний «мер» Олексій Кулемзін назвав причиною планове вимкнення 415 трансформаторних підстанцій.

У ніч на 12 вересня на окупованій території зафіксували вибухи. За попередніми даними, у Сніжному приліт по об’єкту енергосистеми знеструмив місто. Ще одну атаку 23 вересня «Главком» описував: тоді над Донецьком у мережі писали про «рій дронів», а на Луганщині після ударів, імовірно, по Станиці Луганській виникла масштабна пожежа.

Нагадаємо, 18 вересня Донецьк, Горлівка, Макіївка, Ясинувата та низка інших міст залишилися без світла. Як повідомляв «Главком», перед відключенням у мережі фіксували стрибки напруги.

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Теги: окупанти Горлівка Донецьк Макіївка відключення

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