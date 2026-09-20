Масована атака на РФ, загибель матері й двох дітей на Київщині: головне за ніч 20 вересня

Дайджест новин, які сталися у ніч на 20 вересня 2026 року

Ніч на 20 вересня відзначилася масованою атакою дронів по Росії – у Підмосков'ї палає складський комплекс, під ударом і НПЗ у Капотні. У столиці вночі п'ять разів оголошували повітряну тривогу. На Київщині атака РФ забрала життя матері й двох дітей. «Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 20 вересня.

Масована атака дронів на Росію: Підмосков'я у вогні, під ударом НПЗ у Капотні

Безпілотники завдали масованого удару по Росії – у Підмосков'ї спалахнув великий складський комплекс, пожежа охопила значну площу.

Одночасно під атакою опинився НПЗ у московському районі Капотня – одне з небагатьох нафтопереробних підприємств безпосередньо в столиці Росії.

Атака на Київщину забрала життя матері й двох дітей

Внаслідок удару РФ на Київщині загинули жінка та двоє малюків. За даними Київської обласної прокуратури, мати саме вкладала трирічних дітей спати, коли поблизу будинку в Глевасі пролунав вибух – пошкоджено покрівлю та перекриття між поверхами. Тип безпілотника встановлюється, розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни.

Хусити атакували Саудівську Аравію: біля аеропорту спалахнула пожежа

Єменські хусити завдали удару по Саудівській Аравії – поблизу аеропорту спалахнула пожежа.

фото: Reuters

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