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На окупованій Луганщині пролунали вибухи

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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На окупованій Луганщині пролунали вибухи
Пожежа у Брянці
фото: соціальні мережі

Внаслідок вибухів виникла пожежа

У ніч на 30 вересня на окупованій Луганщині пролунали вибухи. Про це пише «Главком» із посиланням на Exilenova+.

Місто Брянка у Луганській області опинилося під атакою безпілотників.  На відео видно, що БпЛА уразили певну ціль, оскільки після вибухів сталася пожежа.

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Що знаходиться в Брянці та її околицях з об'єктів окупантів?

Місто Брянка Луганської області перебуває під російською окупацією з весни 2014 року. На відміну від багатьох інших населених пунктів регіону, активні бойові дії та масштабні руйнування оминули місто як у 2014-му, так і під час повномасштабного вторгнення 2022 року. Втім, російські війська та окупаційна адміністрація активно експлуатують його інфраструктуру у військових, адміністративних та репресивних цілях.

На території міста та його околиць розгорнуто низку об'єктів окупантів:

  • промислові потужності Брянки, зокрема «Брянківського рудоремонтного заводу» та компанії «ПівденьСхіденергосервіс», ще з 2014-2015 років використовуються для розміщення озброєння, військової техніки та складування боєприпасів;
  • у місті облаштували неформальний табір, де в підвалах і гаражах утримують російських військовослужбовців та найманців, які відмовляються воювати, примушуючи їх повернутися на фронт.
  • у перші роки окупації на базі відпочинку «Мар'їн стрімчак» дислокувалося формування «Брянка-СРСР», яке перетворило об'єкт на місце незаконного утримання, катувань і примусової праці полонених та цивільних;
  • попри відсутність бойових руйнувань, Брянку закріпили за регіоном-шефом із РФ. За даними Луганської ОВА, під виглядом фіктивного «відновлення» міської інфраструктури російська влада списує та відмиває мільярдні бюджетні кошти.

Як відомо, у ніч на 25 вересня окупований Луганськ атакували безпілотники. Внаслідок ударів уражено торговельний центр. 

Після атаки БпЛА у Луганську у торговельному центрі «Стройцентр» сталася масштабна пожежа. У мережі пишуть про сильне задимлення, місцеві телеграм-канали просять жителів закривати вікна.

Нагадаємо, у ніч на 23 вересня безпілотники атакували окуповані Донецьк та Луганщину. 

На окупованій Луганщині пролунали вибухи внаслідок атаки БпЛА. Ймовірно, під ударом знаходилася Станиця Луганська – виникла масштабна пожежа.

Крім того, у ніч на 12 вересня на тимчасово окупованій території Донецької області зафіксовано влучання по місцевій інфраструктурі. 

За попередньою інформацією, у місті Сніжне відбувся приліт по об'єкту енергетичної системи, внаслідок чого в населеному пункті зникло електропостачання.

Також у ніч на 11 вересня уражено об'єкти російських загарбників в окупованому Шахтарську Донецької області. 

Під удар потрапив склад із боєприпасами, де після влучання протягом тривалого часу тривала вторинна детонація.

Теги: Луганщина вибух окуповані території

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