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Блекаут на окупованих територіях: дрони уразили ТЕС на Луганщині

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Блекаут на окупованих територіях: дрони уразили ТЕС на Луганщині
Перебої з електрикою на захоплених Росією територіях Донеччини та Луганщини останніми тижнями фіксуються регулярно
фото ілюстративне

Після атаки безпілотників у місті Щастя спалахнула електростанція

На тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей повідомляють про масштабне знеструмлення. Водночас у місті Щастя Луганської області після атаки безпілотників спалахнула Луганська теплова електростанція. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторингові канали Exilenova+ та Falcon Intel.

За даними Exilenova+, після атаки безпілотника загорілася теплова електростанція в Щасті. 

Блекаут на окупованих територіях: дрони уразили ТЕС на Луганщині фото 1
фото: Exilenova+

Інший моніторинговий канал повідомляє про відсутність електропостачання одразу в Луганській та Донецькій областях. Водночас наразі немає підтвердження, що саме пожежа на Луганській ТЕС стала безпосередньою причиною знеструмлення всіх населених пунктів, про які йдеться у повідомленні.

Інформація про масштаби пошкоджень електростанції, кількість населених пунктів без електрики та можливі строки відновлення енергопостачання наразі уточнюється.

Блекаут на окупованих територіях: дрони уразили ТЕС на Луганщині фото 2
фото: соцмережі

Проблеми з енергопостачанням на окупованих територіях

Перебої з електрикою на захоплених Росією територіях Донеччини та Луганщини останніми тижнями фіксуються регулярно. Зокрема, 11 серпня «Главком» повідомляв, що частина тимчасово окупованих Донецька, Горлівки, Макіївки, Ясинуватої та інших населених пунктів залишилася без електропостачання. Тоді зазначалося, що подібні масові відключення на окупованій Донеччині стали системним явищем.

7 серпня повідомлялося про масштабний блекаут у тимчасово окупованому Донецьку. Без електропостачання залишилися понад 117 тис. абонентів, а строки відновлення подачі електрики були невідомі.

Енергетичні об’єкти на окупованих територіях також неодноразово ставали цілями атак безпілотників. 14 серпня «Главком» писав, що Сили безпілотних систем України протягом перших 13 днів місяця уразили 240 енерговузлів російських окупантів. Серед цілей були об’єкти в тимчасово окупованих частинах Запорізької, Донецької та Луганської областей.

Раніше, 3 серпня, повідомлялося про ураження десяти енергетичних об’єктів окупантів за одну ніч. Серед них були електропідстанції на Донеччині та енергетичний об’єкт у Луганській області.

Луганська ТЕС у Щасті є одним із ключових енергетичних об’єктів регіону. Проблеми з її роботою вже виникали після попередніх атак на енергетичну інфраструктуру. Зокрема, восени 2025 року повідомлялося про атаки на газорозподільні станції в Щасті та інших населених пунктах Луганщини, які забезпечували паливом енергетичну систему регіону.

Нагадаємо, напередодні «Главком» повідомляв про вибухи у тимчасово окупованому Луганську. У ніч проти 26 серпня після атаки ударних безпілотників у місті виникла пожежа, яка супроводжувалася детонацією. 

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Теги: Донеччина відключення блекаут пожежа Луганщина Щастя

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