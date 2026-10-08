Головна Скотч Відео
search button user button menu button

Військовий ЗСУ показав, як вишиває хрестиком на позиціях (відео)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Військовий вишиває хрестиком у вільний час від служби
фото: кадри з відео

Захисник вразив українців своїм талантом

Український військовий вишиває хрестиком, перебуваючи на позиціях. Кадрами незвичного заняття захисника Василя, які підкорили мережу, поділився його побратим Віктор Шухта на своїй сторінці у Facebook, пише «Главком».

Як захисник вишивав малюнок українського орнаменту

Так, на відео захисник показався із пʼяльцями та канвою у руках, сидячи у спальному мішку. Він працював над візерунком українського орнаменту. Захисник вишивав хрестиком та підсвічував собі полотно ліхтариком, який тримався на його голові.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Віктор Шухта звернувся до побратима та зауважив, що тепер розуміє, звідки у захисника багато терпіння. «Вася, я тепер розумію, чому ти вишиваєш. До мене тільки дійшло, звідки в тебе стільки терпіння», – сказав військовий. Річ у тім, що вишивання хрестиком потребує концентрації уваги та чимало часу та терпіння, аби створити повноцінний малюнок на канві.

Військовий підкорив мережу 

Військовий Василь показав, як вишиває хрестиком
Військовий Василь показав, як вишиває хрестиком
фото: кадр із відео

У мережі українці були вражені хобі військового. Дехто з коментарів зізнався, що не очікував від військових таких талантів, інші ж зазначили, що лише українські військові здатні захищати країну та водночас вишивати хрестиком:

  • «Та це щось не земне, Васильку хто ти? Господи, бережи цю чудову, неймовірну людину. Людинище – ми молимся за Вас. Вася, тримайся з побратимами».
Військовий ЗСУ показав, як вишиває хрестиком на позиціях (відео) фото 1
фото: скриншот Facebook
  • «Можна сказати, що я вже бачила все! Це щось неймовірне! Не знаю, як коментувати. Цього героя повинні побачити всі».
Військовий ЗСУ показав, як вишиває хрестиком на позиціях (відео) фото 2
  • «Хорошу терапію має Вася».
  • «Неймовірно! Вишивання дуже заспокоює і зосереджує увагу. Хай щастить вам, хлопці! Повертайтеся живими з вишитими рушниками!»
Військовий ЗСУ показав, як вишиває хрестиком на позиціях (відео) фото 3
фото: скриншот Facebook
  • «Це справді неймовірні речі!!! Але який Вася мудрий, як це заспокоює».
  • «Нє ну це треба знайти ще в Світі таких Воїнів! Все можна очікувати, але вишивання? Книга рекордів Гіннеса – ау».
Військовий ЗСУ показав, як вишиває хрестиком на позиціях (відео) фото 4
фото: скриншот Facebook

Також українці побажали захисникам Божого захисту та сил у боротьбі з ворогом.

Нагадаємо, визволений з російського полону 21-річний військовий Денис заспівав пісню «Ой у лузі червона калина» у перші хвилини на рідній землі. Кадри співу захисника підкорили мережу.

Читайте також:

Теги: ЗСУ війна військові відео

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ефективність генерала варто оцінювати за результатами роботи, а не лише за датою народження
Максимальний вік для генерала на службі. Що каже світовий досвід
15 вересня, 21:11
Як Росія спробує послабити позиції України
Перемир'я як пастка для України. Чому удари Росії неминуче відновляться
15 вересня, 13:31
Від надій на компроміс до ставки на силу: що показала цьогорічна YES
«У Путіна поїхала кукуха», а у нас – інфляція війни: про що «шепотілися» на закритій конференції Пінчука
13 вересня, 10:15
За словами спецслужб, колишній посадовець також замовив напад на місцевого активіста
Ексзаступник голови ДСНС готував теракти та замах на активіста – Служба безпеки
15 вересня, 12:16
Діти, яких закликали йти на війну
У Бурятії військовий закликав школярів 5-8 класів йти на війну проти України
19 вересня, 03:54
Російський удар пошкодив медзаклад в Одесі
Росія атакувала Одесу: пошкоджено медзаклад, школу та 10 будинків
24 вересня, 08:02
Офіційно причини інциденту ще встановлюють
У Латвії четверо італійців дістали поранення на навчаннях НАТО
26 вересня, 06:05
Москва не демонструє готовності погодитися на припинення вогню, заявив Буданов
Буданов зробив заяву щодо припинення вогню
26 вересня, 15:49
У військових Єви та Даниїла Смирнова народився син
Дружина загиблого воїна Даниїла Серфера народила сина (фото)
2 жовтня, 11:23

Відео

Військовий ЗСУ показав, як вишиває хрестиком на позиціях (відео)
Військовий ЗСУ показав, як вишиває хрестиком на позиціях (відео)
Акторка Зендея натрапила на хейт після зустрічі з Бріжит Макрон (відео)
Акторка Зендея натрапила на хейт після зустрічі з Бріжит Макрон (відео)
Українка зняла офіційну рекламу iPhone 18 Pro (відео)
Українка зняла офіційну рекламу iPhone 18 Pro (відео)
Киянка створила сукню з деталей дрона для Ukrainian Fashion Week (відео)
Киянка створила сукню з деталей дрона для Ukrainian Fashion Week (відео)
Оля Полякова потрапила в аварію: постраждала донька співачки (відео)
Оля Полякова потрапила в аварію: постраждала донька співачки (відео)
Військові поділилися враженнями від S.T.A.L.K.E.R. 2 напередодні довгожданого релізу
Військові поділилися враженнями від S.T.A.L.K.E.R. 2 напередодні довгожданого релізу

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
373K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 жовтня: ситуація на фронті
154K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 жовтня 2026
126K
Зінченко усміхнувся після слів судді про довічне ув’язнення (відео)
103K
Мер Харкова Терехов прочитав колонку Залужного і не стримався
80K
Лавров озвучив нову вимогу Росії до Зеленського для початку переговорів
71K
Українка та іспанець вразили перетворенням столітньої хати в Карпатах

Новини

День юриста України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Сьогодні, 07:00
В Україні очікується теплий день: погода на 7 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
В Україні до 21°, сонячно та без опадів: погода на 6 жовтня 2026 року
6 жовтня, 05:59
Жорже Жезуш заявив, що готовий повернути Кріштіану Роналду до збірної Португалії
5 жовтня, 10:26
В Україні до 21°, місцями невеликий дощ: погода на 5 жовтня 2026 року
5 жовтня, 05:59
День вчителя України 2026: яскраві листівки, щирі привітання у прозі та віршах
4 жовтня, 07:00

Прес-релізи

Активісти заявляють, що Росія готує окупований Крим до «жорсткої примусової мобілізації»
Активісти заявляють, що Росія готує окупований Крим до «жорсткої примусової мобілізації»
6 жовтня, 17:05
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua