Військовий ЗСУ показав, як вишиває хрестиком на позиціях (відео)

Військовий вишиває хрестиком у вільний час від служби

Захисник вразив українців своїм талантом

Український військовий вишиває хрестиком, перебуваючи на позиціях. Кадрами незвичного заняття захисника Василя, які підкорили мережу, поділився його побратим Віктор Шухта на своїй сторінці у Facebook, пише «Главком».

Як захисник вишивав малюнок українського орнаменту

Так, на відео захисник показався із пʼяльцями та канвою у руках, сидячи у спальному мішку. Він працював над візерунком українського орнаменту. Захисник вишивав хрестиком та підсвічував собі полотно ліхтариком, який тримався на його голові.

Віктор Шухта звернувся до побратима та зауважив, що тепер розуміє, звідки у захисника багато терпіння. «Вася, я тепер розумію, чому ти вишиваєш. До мене тільки дійшло, звідки в тебе стільки терпіння», – сказав військовий. Річ у тім, що вишивання хрестиком потребує концентрації уваги та чимало часу та терпіння, аби створити повноцінний малюнок на канві.

Військовий підкорив мережу

Військовий Василь показав, як вишиває хрестиком фото: кадр із відео

У мережі українці були вражені хобі військового. Дехто з коментарів зізнався, що не очікував від військових таких талантів, інші ж зазначили, що лише українські військові здатні захищати країну та водночас вишивати хрестиком:

«Та це щось не земне, Васильку хто ти? Господи, бережи цю чудову, неймовірну людину. Людинище – ми молимся за Вас. Вася, тримайся з побратимами».

фото: скриншот Facebook

«Можна сказати, що я вже бачила все! Це щось неймовірне! Не знаю, як коментувати. Цього героя повинні побачити всі».

«Хорошу терапію має Вася».

«Неймовірно! Вишивання дуже заспокоює і зосереджує увагу. Хай щастить вам, хлопці! Повертайтеся живими з вишитими рушниками!»

фото: скриншот Facebook

«Це справді неймовірні речі!!! Але який Вася мудрий, як це заспокоює».

«Нє ну це треба знайти ще в Світі таких Воїнів! Все можна очікувати, але вишивання? Книга рекордів Гіннеса – ау».

фото: скриншот Facebook

Також українці побажали захисникам Божого захисту та сил у боротьбі з ворогом.

Нагадаємо, визволений з російського полону 21-річний військовий Денис заспівав пісню «Ой у лузі червона калина» у перші хвилини на рідній землі. Кадри співу захисника підкорили мережу.