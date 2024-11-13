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Олег Верняєв обвинуватив керівництво федерації спортивної гімнастики у корупції

Ірина Бура
glavcom.ua
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Олег Верняєв обвинуватив керівництво федерації спортивної гімнастики у корупції
фото: Олег Верняєв

«Поки не розумію, як боротися з цим, і як зупинити цей хаос», – каже український гімнаст

Олег Верняєв обвинуватив керівництво Української федерації гімнастики у корупції: «Постійні перешкоди, палки в колеса, допомогу блокують, ініціативи гальмують». Про це він написав у соцмережі.

Він наголосив, що більше не може мовчати: «Я в збірній України з 2010 року і за весь цей час не пам’ятаю більш корумпованого та жахливого віце-президента федерації, ніж зараз. Постійні перешкоди, палки в колеса, допомогу блокують, ініціативи гальмують.

Чемпіонат України за 6,6 мільйонів для приблизно 50 спортсменів, при цьому без участі олімпійців, це типу нормально. А коли ЗМІ починають ставити запитання, куди пішли гроші, виявляється, винен я, ніби купив ЗМІ».

Також Верняєв зазначає, що всі питання у федерації вирішуються тільки коли він «напряму звертається до міністра молоді та спорту України».

«Будучи олімпійським чемпіоном, чемпіоном світу та семиразовим чемпіоном Європи, я повинен просити майже на колінах дозвіл на виїзд на змагання з тренером у віце-президента федерації. Дозволяють виїзд тільки з особистим тренером.

Поки не розумію, як боротися з цим, і як зупинити цей хаос. Бо якщо все так і залишиться, гімнастика стане просто спортом для здоров’я, а не спортом, який приносить Україні олімпійські медалі», – зазначив Верняєв .

Він також додав, що через «особисту неприязнь до нього тренера», йому не підписали стипендію за медаль, яку він здобув на Чемпіонаті Європи.

Нагадаємо, український гімнаст Ілля Ковтун здобув олімпійську нагороду у Парижі.

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Теги: Олег Верняєв чемпіонат України гроші медалі соцмережі

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