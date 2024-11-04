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Україна підписала нові угоди зі Світовим банком на понад пів мільярда доларів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Україна підписала нові угоди зі Світовим банком на понад пів мільярда доларів
Програма Світового банку має суттєво посилити українську економіку та зміцнити малий і середній бізнес
фото з відкритих джерел

Кошти буде виділено в межах нового проєкту, розрахованого до 2027 року

Україна підписала зі Світовим банком угоди на суму майже $600 млн. Кошти буде виділено у межах нової програми фінансової підтримки України. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Як зазначив Шмигаль, започаткування програми було погоджено під час квітневих зустрічей на Spring Meetings у Вашингтоні. А сьогодні, 4 листопада, відповідні угоди зі Світовим банком підписали Міністерство фінансів та Міністерство економіки України.

Очільник українського уряду наголосив, що йдеться про новий проєкт «Стійке, інклюзивне та екологічно збалансоване підприємництво» (Rise). Він спрямований на підтримку малого і середнього бізнесу, зелений перехід, покращення бізнес-середовища, цифровізації та сприяння виходу на нові ринки. Проєкт розрахований до 2027 року, а загальна запланована сума програми становить понад $1 млрд.

«Це істотно посилить українську економіку та зміцнить український малий і середній бізнес для протидії сучасним викликам. Дякую Президенту Світового банку Аджаю Банзі, керівному директору Анні Б'єрде та регіональному директору Бобу Сому за постійну залученість і підтримку України в умовах війни», – каже український прем’єр.

Нагадаємо, Світовий банк заявив про сповільнення росту економіки України в наступному році. За прогнозом, в Україні значні збитки від вторгнення Росії та масштабних перебоїв з електроенергією, ймовірно, сповільнять зростання з 5,3% минулого року до 3,2% цього року та 2% у 2025 році.

Раніше рада директорів Світового банку затвердила цього тижня створення спеціального фінансового траст-фонду для України обсягом щонайменше $10 млрд.

Як повідомлялося, група Світового банку перевела Україну в категорію країн з доходами вищими за середні, що пов'язано з економічним зростанням країни у 2023 році.

До слова, згідно з даними Інституту міжнародних фінансів, сумарний світовий борг у травні цього року становив $315 трлн.

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Теги: Світовий банк Денис Шмигаль прем’єр-міністр фінансування гроші

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