18 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

В цей день не рекомендується давати в борг гроші

18 жовтня, Міжнародний день жіночого щастя. Віряни вшановують пам'ять святого апостола і євангеліста Луки.

Міжнародний день жіночого щастя

Акцентує увагу на важливості щастя жінок у всіх аспектах життя. Ідея цього дня полягає в тому, щоб відзначити досягнення жінок, підтримати їхнє благополуччя та створити умови для їхнього розвитку. Свято було започатковане 2012 року, і від того часу воно стало платформою для обговорення питань, що стосуються гендерної рівності, емоційного добробуту та соціальної справедливості. Воно служить нагадуванням про важливість щастя жінок у суспільстві та необхідність боротьби з нерівністю і стереотипами.

Всесвітній день гітари

фото з відкритих джерел

Це свято присвячене одному з найпопулярніших музичних інструментів у світі – гітарі. Мета цього дня – відзначити значення гітари в музиці та культурі, а також популяризувати гру на цьому інструменті.

Міжнародний день краватки

фото з відкритих джерел

Це свято присвячене цьому класичному аксесуару, який став символом елегантності і стилю. Краватка має довгу історію, яка почалася ще в 17 столітті, коли хорватські військові почали носити стрічки на шиї. Цього дня люди можуть відзначати свою любов до краваток, носити їх у різних стилях і кольорах, а також влаштовувати заходи, пов'язані з модою та діловим стилем. Багато людей використовують цю можливість, щоб експериментувати з різними способами зав'язування краваток або ділилися порадами щодо вибору аксесуарів для різних випадків.

Всесвітній день менопаузи

Це свято має на меті підвищення обізнаності про менопаузу, її симптоми, наслідки для здоров’я та важливість підтримки жінок у цей період життя. Менопауза є природним етапом у житті жінки, що зазвичай настає у віці від 45 до 55 років. Однак, для багатьох жінок вона може супроводжуватися різноманітними фізичними і емоційними змінами, такими як припливи, зміни настрою, проблеми зі сном та інші симптоми.

Європейський день боротьби з торгівлею людьми

фото з відкритих джерел

Цей день створений для підвищення обізнаності про проблему торгівлі людьми та її наслідки, а також для привернення уваги до заходів, які можна вжити для боротьби з цим злочином. Торгівля людьми є серйозним порушенням прав людини, яке стосується мільйонів людей по всьому світу. Вона охоплює різні форми експлуатації, включаючи сексуальну експлуатацію, примусову працю та торгівлю органами.

Яке церковне свято 18 жовтня

фото з відкритих джерел

18 жовтня в церковному календарі – день пам’яті святого апостола і євангеліста Луки. Святий апостол і євангеліст Лука – одна з ключових постатей у християнстві. За традицією, він був автором одного з чотирьох Євангелій, а також Діянь апостолів. Лука походив з античного міста Фіваїди в Греції, був лікарем за професією, що надає його писанням особливий акцент на людську природу Христа. В Євангелії від Луки міститься багато унікальних притч і історій, які не зустрічаються в інших Євангеліях, такі як притча про доброго самарянина і історія про блудного сина. Лука також підкреслює тему милосердя, співчуття та роль жінок у служінні Ісуса.

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Що не можна робити сьогодні

Не слід їсти гострі страви.

Забороняється давати гроші в борг.

Не можна хвалитися своїми досягненнями.

Народні прикмети і традиції

протягом дня сильно змінюється погода – таким буде весь жовтень;

в будинку з'явилися комарі – чекайте на м'яку зиму, без морозів;

місяць яскравий – до тихої і ясної погоди;

немає вітру – зовсім скоро похолодає.

Пам’ятні дати

1009 рік – Храм Гробу Господнього, християнська церква в Єрусалимі, була повністю зруйнований халіфом Фатимідів Аль-Хакім бі-Амр Аллахом;

1016 рік – данці перемагають саксів у битві при Ашингдоні;

1081 рік – нормани перемагають Візантійську імперію в битві при Диррахії;

1210 рік – папа Римський Інокентій III відлучає від церкви німецького лідера Оттона IV;

1239 рік – орди хана Батия захоплюють місто Чернігів;

1356 рік – стається базельський землетрус, найістотніший в історично-сейсмологічних подіях на північ від Альп, внаслідок якого було знищено місто Базель, Швейцарія;

1386 рік – відкривають Гайдельберзький університет;

1596 рік – підписують Берестейську унію, на якій проголошено приєднання ряду єпархій православної Київської митрополії на чолі з митрополитом Київським, Галицьким і всієї Русі Михайлом Рогозою до Апостольської Столиці за умов підлеглості православних Папі Римському;

1648 рік – у Бостоні організовують першу у США профспілку;

1667 рік – голландці в Америці засновують Брюкелен;

1672 рік – Бучацький мирний договір Речі Посполитої й Османської імперії;

1748 рік – встановлення другого Аахенського миру, що знаменує закінчення війни за австрійську спадщину;

1851 рік – у Лондоні вперше публікують роман Германа Мелвілла «Мобі Дік»;

1892 рік – відкривається перша комерційна протяжна телефонна лінія (Чикаго – Нью-Йорк);

1893 рік – у Київському оперному театрі Сергій Рахманінов диригує своєю першою оперою «Алеко»;

1896 рік – у «Нью-Йорк Джорнел» з'являються перші комікси;

1898 рік – США вступають у права володіння Пуерто-Рико;

1914 рік – у Німецькій імперії засновують рух Schoenstatt;

1918 рік – у Львові на зборах українських депутатів австрійської Державної Ради і членів Палати Панів, українських членів галицького і буковинського сеймів утворюють Українську Національну Раду, яка очолює український національний рух в Австро-Угорській імперії;

1918 рік – проголошують Чехословацьку Республіку;

1922 рік – консорціумом було засновано Британську радіомовну компанію, для створення загальнонаціональної мережі радіопередавачів для національного мовлення у Британії;

1954 рік – Texas Instruments оголошує перший транзисторний радіоприймач;

1955 рік – запускають в дію Каховську ГЕС;

1994 рік – Верховна Рада України скасовує заборону Компартії;

1995 рік – Україна вступає до Ради Європи;

2007 рік – бомбардування Карачі: напад відбувся на кортеж колишнього прем'єр-міністра Пакистану Беназір Бхутто, гине 139 осіб, також понад 450 осіб було поранено.

Іменини

День ангела сьогодні відзначають: Андрій, Гаврило, Давид, Йосип, Лука, Микола, Семен, Сергій, Федір, Єлизавета, Злата.