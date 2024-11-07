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Зеленський на саміті зустрівся з європейськими лідерами: деталі переговорів

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Зеленський на саміті зустрівся з європейськими лідерами: деталі переговорів
Зеленський привітав Маю Санду з перемогою на президентських виборах у Молдові, які відбулися 3 листопада
фото: Zelenskiy / Official

У Будапешті Зеленський та Емманюель Макрон обговорили далекобійні спроможності Києва

Президент України Володимир Зеленський на саміті Європейської спільноти в Будапешті 7 листопада зустрівся з лідерами Молдови, Франції, Великої Британії та генеральним секретарем НАТО, з якими провів перемовини. Про це очільник України повідомив у Telegram.

Розмова з премʼєр-міністром Великої Британії Стармером

У межах саміту український лідер і очільник британського уряду Кір Стармер обговорили імплементацію Плану перемоги та підтримку оборонної промисловості.

«Важливим елементом Плану перемоги є підтримка України далекобійною зброєю та дозвіл на її застосування проти військових цілей на російській території. Дякую Кіру Стармеру та всьому народові Великої Британії за те, що стоїте з нами в цей важкий період», – додав президент.

Зеленський на саміті зустрівся з європейськими лідерами: деталі переговорів фото 1
фото: Telegram / Zelenskiy / Official

Зустріч із президентом Франції Макроном

У Будапешті Зеленський та Емманюель Макрон обговорили далекобійні спроможності Києва, військову допомогу, зокрема тренування української бригади «Анна Київська».

«Цінуємо участь Франції в більшості коаліцій формату "Рамштайн". Дякую Емманюелю Макрону за підтримку Плану перемоги», – зазначив Зеленський.

Зеленський на саміті зустрівся з європейськими лідерами: деталі переговорів фото 2
фото: Telegram / Zelenskiy / Official

Зустріч із президенткою Молдови Санду

Зеленський привітав Маю Санду з перемогою на президентських виборах у Молдові, які відбулися 3 листопада.

«Обговорили спільні безпекові виклики, спричинені російською агресією проти України, і протидію російській дезінформації, а також координацію зусиль на шляху до ЄС», – написав Зеленський.

Зеленський на саміті зустрівся з європейськими лідерами: деталі переговорів фото 3
фото: Telegram / Zelenskiy / Official

Розмова з генсеком НАТО Рютте

Зеленський розповів генеральному секретарю Північноатлантичного альянсу Марку Рютте про ситуацію на фронті та участь військових КНДР у російській війні проти України.

«Потрібна більш рішуча реакція країн Заходу на нову роль Північної Кореї в російсько-українській війні. Говорили й щодо виконання рішень Вашингтонського саміту НАТО, зокрема про посилення ППО, інвестицій в українське виробництво снарядів, дронів і далекобійних засобів», – написав він.

Також президент України підкреслив, що Києву необхідний дозвіл на далекобійні удари по військових цілях у РФ.

Нагадаємо, заморожені активи Росії належать Україні і країна сама могла б вирішити, на що їх витратити. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції за підсумками участі у саміті Європейського політичного союзу.

Як зазначив президент, за оцінками міжнародних інституцій, Україна зазнала руйнувань від російських атак приблизно на $800 млрд. І коли його питають про те, що він буде робити в разі, якщо Дональд Трамп відмовиться від підтримки України, то голова держави просить взяти саме ці гроші.

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Теги: президент Telegram Україна Володимир Зеленський гроші Дональд Трамп

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