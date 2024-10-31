Учнівська збірна України в Бахрейні здобула 69 медалей Всесвітньої Гімназіади

фото: Комітет з фізичного виховання та спорту МОН України

Учнівська збірна України виборола 69 медалей (24 золоті, 17 срібних та 28 бронзових) і у підсумку посіла 6-те загальнокомандне місце

У Бахрейні завершилася Всесвітня літня Гімназіада (ISF Gymnasiade - Bahrain 2024). Про це повідомив Комітет з фізичного виховання та спорту МОН України.

У заключний день змагань гандболістки із Львівського фахового коледжу спорту у матчі за третє місце перемогли команду Ірану - 24:17 та здобули бронзові нагороди. До того ж, українку Анжеліку Грабчак визнали найкращою голкіперкою турніру.

У пляжному волейболі віцечемпіонами стали Єгор Скрипниченко (Чорноморський ліцей імені Тараса Шевченка) та Савелій Ушаков (Чорноморський ліцей №3).

В особистих змаганнях з бадмінтону Марія Корягіна (Миколаївський ліцей № 5) стала другою, а в парі із Владиславом Куніним (Миколаївський спортивний ліцей) – посіли третє місце у змішаній категорії.

Художня гімнастика. Українки стали чемпіонками у групових вправах з булавами та срібними медалістками – у вправах з обручами. Ось склад цієї чудової команди: Катерина Шершень, Анна Щербуха, Олександра Ніколь Самоукіна, Світлана Апаткіна (булави), Христина Школьникова та Соломія Грубюк (обручі).

Учениця Ліцею «Перспектива» Таїсія Редька – бронзова призерка в особистих змаганнях у вправах з булавами.

Спортивна гімнастика. Валентин Гаврильченко, який представляє Олімпійський фаховий коледж ім. Івана Піддубного, став чемпіоном Гімназіади в опорному стрибку.

Нагадаємо, що збірна України з футзалу перемогла Чехію у фінальному раунді відбору на чемпіонат світу 2025 року. Проте, «синьо-жовтим» не вдалося пройти кваліфікацію на мундіаль.

Раніше збірна України з футзалу розгромила національну команду Венесуели в матчі 1/4 фіналу Чемпіонату світу-2024 з футзалу. Поєдинок у Ташкенті (Узбекистан) завершився з рахунком 9:4. Потрапити до четвірки найкращих команд світу українцям вдалося вперше з 1996-го року.