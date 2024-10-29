Названо ще одного впливового партнера викритої на корупції керівниці МСЕК Крупи

Олександра Візіра з енергетичними справами родини Тетяни Крупи тісно пов’язують й спільна власність активів й одразу кілька осіб – офіційних представників їх компаній

Колишній високопосадовець Фонду держмайна Візір має спільні енергетичні бізнес-проєкти зі скандальною Крупою

Колишній високопосадовець ФДМУ Олександр Візір є основним бізнес-партнером в енергетичному бізнесі родини Тетяни Крупи, яку нещодавно ДБР затримало у справі за корупцію на ухилянтах. Крім того, саме спільні з представниками родини Крупи компанії Візіра вигравали найбільш привабливі тендери «Укренерго» за часів керування цим підприємством Володимиром Кудрицьким. Про це свідчать дані «Прозорро» та реєстру «ОпенДата».

Олександра Візіра з енергетичними справами родини Тетяни Крупи тісно пов’язують й спільна власність активів й одразу кілька осіб – офіційних представників їх компаній.

Так, Візір, як з’ясувалося, вже кілька років поспіль володіє компаніями, які виробляють, розподіляють та торгують електроенергією. Всі вони мають одних і тих же бенефіціарів, що й енергетичні компанії родини Крупи.

Зокрема, ТОВ «Енергія-Актив 2018» належить Візіру і Тетяні Іванівні Гребенюк.

Уповноваженою особою цієї компанії Візіра є Яворський Володимир Станіславович, який також є уповноваженою особою компанії ТОВ «Солар-Інвест», власниками якої є жінка, чоловік та син Володимира Крупи.

Крім того, згадана вище партнерка Візіра Тетяна Гребенюк є засновницею хмельницької компанії «Енергія плюс- ХМ», що входить у холдингову компанію «Енергія Поділля», власниками якої є ТОВ «Солар-Інвест» родини Крупи.

Також належне Візіру ТОВ «Віб Ессетс» володіє корпоративними правами ТОВ «Єтр-Спектр», де директором та власником спільно з Візіром значиться згадана вище афільована до Крупи Тетяна Гребенюк.

Енергетичний бізнес Візіра-Крупи очевидно, що був серед фаворитів тендерних підрядів «Укренерго» у часи керівництва компанією Володимиром Кудрицьким.

Колишній керівник «Укренерго» Володимир Кудрицький. Компанія у вересні 2024 року, під час звільнення, виплатила йому 17 млн грн фото: pravda.com.ua

Адже саме ТОВ «Енергія-Актив 2018» нещодавно стала переможцем спецаукціону «Укренерго» з придбання допоміжних послуг для балансування енергетичної системи (АРВЧ). І контракт з нею було укладено (гарантоване державне фінансування) одразу на п'ять років вперед.

Водночас на цьому шляхи заробітку на державі збоку Візіра не вичерпані.

Як з’ясували «Наші гроші. Львів» племінник Тетяни Крупи, 37-річний Євген Трояновський є працівником АТ «Хмельницькобленерго», яку багато років очолював Олег Козачук, котрий доводиться Олександру Візіру кумом.

Тим часом державний «Хмельницькенергозбут», що на 100% належить АТ «Хмельницькобленерго» тільки за останні два роки перерахувало компанії Крупи «Солар Інвест» 5,6 млн грн за виробництво сонячної енергії по зеленому тарифу.

Така конструкція енергетичного бізнесу Візіра-Крупи видається особливо цікавою на фоні постійних публічних заяв Візіра (в амплуа енергетичного експерта) про необхідність ще більш активного впровадження в Україні розподіленої генерації. Адже в його випадку така вимога до влади прямо ґрунтується на особистому фінансовому інтересі та, власне, заробітку саме на державних коштах.

До слова, правоохоронні органи нещодавно розпочали кримінальне провадження щодо фіктивного працевлаштування Візіра у ПАТ «Черкасиобленерго» з метою отримання відстрочки від мобілізації у лави ЗСУ.

Нагадаємо, раніше «Главком» назвав політика, який є бізнес-партнером скандальної глави хмельницького МСЕК. Приватне підприємство «Аграрна компанія 2004» нардепа-мажоритарника Сергія Лабазюка майже десять років орендує землі сільськогосподарського призначення сім’ї Крупи, яка стала відомою на всю Україну завдяки великій кількості готівки у доларах, що зберігалися у тумбочці. Детальніше читайте тут.