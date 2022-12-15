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Олігарх-втікач Бахматюк розказав, скільки його курей знищили окупанти на Херсонщині

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Олігарх-втікач Бахматюк розказав, скільки його курей знищили окупанти на Херсонщині
Фото ілюстративне

Ключова для Херсонщини фабрика «Чорнобаївська» повністю знищена

Внаслідок російської агресії найбільша у Європі птахофабрика «Чорнобаївська» розграбована і зруйнована, на підприємстві згинули 4,4 млн птахів, йдеться у повідомленні агрохолдингу «Авангард», який належить олігарху-втікачу Олегу Бахматюку.

«На початку березня 2022 року через окупацію частини території України російськими загарбниками найбільша в Європі птахофабрика «Чорнобаївська», ключове підприємство для Херсонській області, залишилася без електропостачання, без можливості годувати птицю, підвозити працівників до робочих місць та вивозити готову продукцію. Від спраги та голоду загинуло близько 4,4 млн курей», – повідомили в агрохолдингу.

Крім того, російські окупанти вивезли все цінне, а те, що не могли забрати з собою  – знищили.

«Загальні фінансові втрати агрохолдингу внаслідок російської агресії на поточний момент оцінюються приблизно в 12 млрд грн, або  330 млн доларів США. В тому числі втрати від загибелі птиці складають близько 0,7 млрд грн, або 20 млн доларів. Втрачений дохід від незнесеного яйця цією птицею склав близько 5,8 млрд грн, або 160 млн доларів. Понівечене і вкрадене обладнання на суму близько 5,5 млрд грн, або  150 млн доларів», – йдеться у повідомленні.

Знищення птахофабрики «Чорнобаївська» спричинило дефіцит яєць та курятини в Україні, ціни на які суттєво зросли.

«Прокурори Херсонської обласної прокуратури наразі здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом масового знищення об’єктів тваринного світу, що може спричинити екологічну катастрофу (ст. 441 КК України – екоцид), внаслідок збройної агресії РФ проти України та масового обстрілу ворожими військами смт Чорнобаївка», – додали в агрохолдингу.

Нагадаємо, восени ціни на яйця в Україні побили всі рекорди. Але експерти прогнозують, що незабаром ціни знизяться. Зростання ціни на яйця викликали сезонні коливання кількості продукції, зменшення кількості виробників яєць у попередні два роки та повномасштабне вторгнення РФ.

Через стрибок цін на курячі яйця: Антимонопольний комітет України почав моніторинг ринку.

Раніше Мінагрополітики дав прогноз, як дефіцит електроенергії вплине на ціну продуктів.

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Теги: війна птахи Олег Бахматюк окупація агресія росія продукти

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