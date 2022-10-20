Стрибок цін на курячі яйця: Антимонопольний комітет України почав дослідження

Антимонопольний комітет України почав дослідження причин підвищення цін на курячі яйця

Антимонопольний комітет України, який на постійній основі здійснює моніторинг ситуації на соціально важливих ринках, зауважив, що з вересня 2022 року в засобах масової інформації з’являються повідомлення про подорожчання у вітчизняних торговельних мережах курячих яєць.

Цей факт підтвердився й особистими спостереженнями співробітників АМКУ у різних регіонах країни та пізніше – даними Державної служби статистики України.

Повномасштабна війна Російської Федерації проти України спричинила значний вплив на глобальну економічну ситуацію у нашій державі. Прискорилася інфляція, відбулося зростання курсу долара та євро, сталося руйнування багатьох виробництв, порушилися ланцюги постачання й логістики та, як наслідок – збільшилися виробничі витрати бізнесу й знизилися пропозиції товарів і послуг.

Основним показником, що характеризує зміни в часі загального рівня цін на товари та послуги, які купує населення для невиробничого споживання, є індекс споживчих цін.

За даними Держстату, цей показник впродовж лютого – травня 2022 року свідчив про зниження вартості яєць курячих. Однак з червня 2022 року Держстатом уже декларується щомісячне збільшення індексу споживчих цін. Відповідно до цих даних, приріст вартості яєць у вересні 2022 року, порівняно з червнем 2022 року, склав близько 54%.

Також і Національним банком України зазначалося, що у вересні 2022 року споживча інфляція в річному вимірі пришвидшилася до 24,6% (із 23,8% у серпні).

Аналізуючи зміну вартості того чи іншого товару слід зважати й на собівартість його виробництва. Щодо курячих яєць можна виділити такі основні статті витрат:

корми;

витрати на енергоносії;

витрати на оплату праці;

ветеринарні препарати тощо.

Як вбачається із затратних статей у процесі виробництва яєць курячих дана галузь залежить від наявного поголів’я курей несучок та кормів, що безпосередньо пов’язані з виробничою діяльністю.

Водночас на початку повномасштабного вторгнення російської федерації Група компаній Авангард (реалізує курячі яйця під ТМ «КВОЧКА»), яка є одним з найбільших виробників курячих яєць в Україну, повідомила АМКУ про втрату поголів’я курей та виробничих потужностей у Волноваському та Бахмутському районах Донецької області, Шевченківському районі Харківської області, Макарівському районі Київської області, Білозерському районі Херсонської області. Внаслідок цього первинна пропозиція яєць на ринку могла істотно знизитися.

Інші учасники ринку, зокрема й ще виробник курячих яєць – Група компаній Ovostar Union («ОВОСТАР»), наразі не надавали Комітету подібної інформації.

Підвищення цін на курячі яйця може й не мати об’єктивних підстав, навіть з огляду на усі тяжкі економічні наслідки війни. Адже зростання загального індексу споживчих цін та індексу споживчих цін на продукти харчування не корелюється зі стрімким зростанням вартості яєць.

Крім того, окремі профільні експерти зазначають, що ціни на ринку кормів у цьому сезоні залишаються досить низькими і спостерігається лише незначне коливання вартості (+/-10%) у різних регіонах України. Це відбулося тому, що через заблоковані морські порти в Україні спостерігається великий надлишок зерна. Тож головні складові кормів для курей значно подешевшали, порівняно з минулим роком.

Отже, наразі в Комітеті відсутня інформація, яка б підтверджувала наявність об’єктивних факторів для подорожчання яєць одразу на 54% за три місяці.

Розуміючи соціальну важливість вказаного питання, Комітет розпочав дослідження причин збільшення цін на яйця курячі у шкарлупі у вересні-жовтні 2022 року. АМКУ братиме до уваги, що підприємства (в тому числі домінуючі) мають право захищати свої законні інтереси, особливо з урахуванням воєнного стану. Водночас такі дії суб’єктів господарювання не повинні бути надмірними.

Під час дослідження Комітет має намір здійснити широкий аналіз всіх факторів впливу на цінову поведінку суб’єктів господарювання та уже надіслав їм вимоги про надання інформації.

Нагадаємо, в Україні за рік зросли ціни на всі основні групи продуктових товарів, а на деякі товари ціни зросли рекордно – овочі подорожчали на 85%. За даними Державної служби статистики, споживча інфляція в Україні лише у вересні зросла до 24,6% (із 23,8% у серпні). На думку експертів, ціни на продукти і надалі зростатимуть.

Раніше стало відомо, що українські аграрії цього року через війну матимуть значно менший врожай, ніж зазвичай. Згодом стало відомо, що через війну Україна втратила 40% врожаю ранніх зернових.