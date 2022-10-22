Коли подешевшають «золоті» яйця: прогноз експертів

Середня роздрібна ціна на курячі яйця зросла за місяць на 21%

Птахівники назвали причини різкого стрибка цін на яйця

Ціни на яйця в Україні б’ють рекорди. Але експерти прогнозують, що незабаром ціни знизяться.

Як повідомив директор Союзу птахівників України Сергій Карпенко, ціни на яйця стабілізуються до кінця жовтня, а в листопаді почнуть знижуватися, пише agronews.ua.

«Очікуємо в цьому місяці збільшення пропозицій від промислового сектора завдяки збільшенню виробництва. Адже підприємства почали відновлювати своє поголів’я в червні-липні. У жовтні буде стабілізація цін на яйця, і очікуємо, що вже в листопаді буде зниження цін на полицях магазинів», – сказав Карпенко.

За його словами, зростання ціни на яйця викликали сезонні коливання кількості продукції, зменшення кількості виробників яєць у попередні два роки та повномасштабне вторгнення РФ.

«Через те, що багато птахофабрик залишилися на окупованих територіях, перебували в зоні бойових дій, сьогодні вони не працюють. Ми оцінюємо зменшення промислового виробництва яєць під дією цього чинника десь на 20%», – підкреслив директор Асоціації.

Варто зауважити, що як розповів у розмові з «Главкомом» міністр агрополітики Микола Сольський, вартість зерна – основної складової корму для птиці – в Україні зараз невисока, однак стрімкий стрибок цін на яйця це не зупинило.

Відзначимо, що «Главком» 5 жовтня вже писав про ціни на яйця в Україні.

Раніше повідомлялося, що середня роздрібна ціна на курячі яйця зросла за місяць на 21%.