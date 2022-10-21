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Ціни на яйця б'ють рекорди: скільки коштує продукт у Києві (фото)

Юрій Лящук
glavcom.ua
Ціни на яйця б'ють рекорди: скільки коштує продукт у Києві (фото)
Війна в Україні вплинула на подорожчання яєць
фото: «Главком»

Руйнування Росією українського виробництва спричинило стрибок цін на курячі яйця

На початку жовтня в Україні стрімко злетіли ціни на яйця. Як свідчать фото із супермаркетів та ринків Києва, зроблені кореспондентами «Главкома», наразі найдешевше яйце коштує 6 грн 09 коп. за штуку. Вартість великих відбірних яєць – 83 грн 49 коп. за 10 штук.

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Експерти зазначають, що насамперед на вартість яєць вплинув сезонний фактор. Крім того, на ціни на яйця впливають також вартість зерна, зростання попиту на яйця та сезонна погана несучість курей в осінньо-зимовий період. 

Війна в Україні також вплинула на подорожчання яєць. Зокрема, поменшало промислове виробництво яєць через окупацію частини територій України. Наприклад, найбільший їх виробник – агрохолдинг «Авангард» постраждав від війни. Потужності холдингу, зокрема, розташовувалися й на Херсонщині, тож наразі виробництво там або призупинене, або значно ускладенене через бойові дії. 

Як-от у Херсонській області розташована одна з найбільших птахофабрик України – «Чорнобаївська птахофабрика», і зараз виробництво яєць на цих потужностях або призупинено, або скорочено через окупацію.

Варто зауважити, що як розповів у розмові з «Главкомом» міністр агрополітики Микола Сольський, вартість зерна – основної складової корму для птиці – в Україні зараз невисока, однак стрімкий стрибок цін на яйця це не зупинило. 

Відзначимо, що «Главком» 5 жовтня вже писав про ціни на яйця в Україні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що середня роздрібна ціна на курячі яйця зросла за місяць на 21%.

Читайте також: Стрибок цін на курячі яйця: Антимонопольний комітет України почав дослідження
Теги: Київ війна ціни

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