Ціни на яйця б'ють рекорди: скільки коштує продукт у Києві (фото)

Руйнування Росією українського виробництва спричинило стрибок цін на курячі яйця

На початку жовтня в Україні стрімко злетіли ціни на яйця. Як свідчать фото із супермаркетів та ринків Києва, зроблені кореспондентами «Главкома», наразі найдешевше яйце коштує 6 грн 09 коп. за штуку. Вартість великих відбірних яєць – 83 грн 49 коп. за 10 штук.

4 фото На весь екран







Експерти зазначають, що насамперед на вартість яєць вплинув сезонний фактор. Крім того, на ціни на яйця впливають також вартість зерна, зростання попиту на яйця та сезонна погана несучість курей в осінньо-зимовий період.

Війна в Україні також вплинула на подорожчання яєць. Зокрема, поменшало промислове виробництво яєць через окупацію частини територій України. Наприклад, найбільший їх виробник – агрохолдинг «Авангард» постраждав від війни. Потужності холдингу, зокрема, розташовувалися й на Херсонщині, тож наразі виробництво там або призупинене, або значно ускладенене через бойові дії.

Як-от у Херсонській області розташована одна з найбільших птахофабрик України – «Чорнобаївська птахофабрика», і зараз виробництво яєць на цих потужностях або призупинено, або скорочено через окупацію.

Варто зауважити, що як розповів у розмові з «Главкомом» міністр агрополітики Микола Сольський, вартість зерна – основної складової корму для птиці – в Україні зараз невисока, однак стрімкий стрибок цін на яйця це не зупинило.

Відзначимо, що «Главком» 5 жовтня вже писав про ціни на яйця в Україні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що середня роздрібна ціна на курячі яйця зросла за місяць на 21%.