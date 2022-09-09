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ООН визнала, що рашисти катують українських полонених

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ООН визнала, що рашисти катують українських полонених
Є задокументовані підтвердження застосування тортур щодо українських полонених з боку РФ
фото з відкритих джерел

Росія не дає доступу до українських військовополонених

ООН не має доступу до українських військовополонених, які перебувають на території РФ або на окупованих нею українських територіях. Про це заявила голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матільда ​​Богнер на пресконференції у Женеві, інформує DW.

У зв'язку з цим «ще більше занепокоєння викликає той факт, що є задокументовані підтвердження застосування тортур та фізичного насильства щодо українських полонених з боку російських військових, а також членів збройних формувань», що воюють на боці Росії, сказала Богнер.

Раніше повідомлялося, що у російському полоні перебувають до 8000 українців, а росіян в полоні в Україні – набагато менше.

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Теги: війна полон ЗСУ окупанти росія

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