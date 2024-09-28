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ООН відреагувала на удар росіян по лікарні в Сумах

Надія Карбунар
glavcom.ua
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ООН відреагувала на удар росіян по лікарні в Сумах
У результаті ворожих обстрілів БпЛА лікарні в Сумах загинули дев'ятеро людей
фото: ДСНС України/Telegram

Удари по поранених та тих, хто їм надає їм допомогу, заборонені міжнародним гуманітарним правом

Гуманітарний координатор ООН в Україні Матіас Шмале обурений ударами російських окупантів по лікарні в Сумах. Відповідну заяву опубліковано на сайті Організації Об’єднаних Націй.

«Місця надання медичної допомоги завжди мають бути в безпеці та не мають потерпати від такого жахливого впливу бойових дій. Через повторний удар поранені постраждали ще більше, а рятувальники не мали змоги проводити рятувальну операцію. Удари по поранених та тих, хто їм надає їм допомогу, заборонені міжнародним гуманітарним правом (МГП)», – сказано у заяві.

Також Матіас Шмале наголосив, що цивільне населення та інфраструктура – не мішень.

Нагадаємо, В результаті ворожих обстрілів БпЛА лікарні в Сумах, станом на 17:00 годину 9 загиблих, серед яких один працівник Національної поліції. Крім того, 20 людей отримали поранення, в тому числі один поліцейський.

На знак скорботи за загиблими в Сумській міській територіальній громаді 29 та 30 вересня оголошено днями жалоби.

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Теги: Суми рятувальники інфраструктура населення поранення

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