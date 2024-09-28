На Сумщині 29 та 30 вересня оголошено днями жалоби

«Співчуття рідним і близьким. Ніколи не забудемо і не пробачимо!», – в. о. міського голови

Сьогодні, 28 вересня, Росія завдала подвійного удару по лікарні та житловому сектору у Сумах. На знак скорботи за загиблими в Сумській міській територіальній громаді 29 та 30 вересня оголошено днями жалоби. Про це повідомляє в. о. міського голови Артем Кобзар.

«Співчуття рідним і близьким. Ніколи не забудемо і не пробачимо!», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, що сьогодні, 28 вересня, вранці ворог завдав авіаційний удар по закладу охорони здоров’я у Сумах, застосувавши БпЛА типу «Шахед». На місці відразу виїхали ДСНС, поліція, медики.

Згодом стало відомо, що Росія двічі вдарила по медичному закладу у Сумах. Внаслідок чого загинули вісім людей.

Також Зеленський відреагував на російський удар по Сумах та показав свіжі фото наслідків. Президент зауважив, що примусити Росію до миру здатна лише сила.

Як повідомлялося, у Сумах на місці ворожого удару рятувальники завершили рятувально-пошукові роботи. Через російську атаку загину вісім людей, 11 отримали поранення.