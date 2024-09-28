Трагедія у Сумах: що відомо про поліцейського, який загинув через російський удар

Поліцейський Ігор Поладич присвятив 20 років свого житті службі в органах внутрішніх справ

Загиблий поліцейський мав дружину та двох дітей

Сьогодні, 28 вересня, Росія завдала повторного авіаційного удару по лікарні у Сумах, коли на місце події вже прибули поліцейські. Унаслідок чого смертельне поранення отримав начальник сектору кадрового забезпечення Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області полковник поліції Ігор Поладич.

Як повідомляє Національна поліція України, Ігор Поладич понад 20 років свого життя присвятив службі в органах внутрішніх справ: «Під час повномасштабного вторгнення російських збройних сил в Україну до останнього подиху виконував свої професійні обов’язки».

Поліцейському було 43 роки. Без чоловіка залишилася дружина, без батька – син та донька.

«Добрим, щирим, позитивним – саме таким Ігор залишиться в пам’яті колег. Національна поліція України висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Назавжди в наших серцях! Назавжди в строю! Ніколи не пробачимо! Вічна пам’ять тобі, Герою!», – заявили у Нацполіції.

Нагадаємо, що сьогодні, 28 вересня, вранці ворог завдав авіаційний удар по закладу охорони здоров’я у Сумах, застосувавши БпЛА типу «Шахед». На місці працюють ДСНС, поліція, медики.

Згодом стало відомо, що Росія двічі вдарила по медичному закладу у Сумах. Внаслідок чого загинули люди.

Також Зеленський відреагував на російський удар по Сумах та показав свіжі фото наслідків. Президент зауважив, що примусити Росію до миру здатна лише сила.