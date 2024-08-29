Забруднення річок Сейм та Десна: Міндовкілля визначило заходи для ліквідації наслідків

На берегах річки Сейм у Сумській та Чернігівській областях з 14 серпня фіксують масовий мор риби

Наразі ловити рибу з річок Десна та Сейм та здійснювати її продаж заборонено

Держкомісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій підготувала план з очищення річок Сейм у Сумській та Чернігівській областях та Десни у Чернігівській та Київських областях. Про це повідомляє Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів.

Як зазначається, за рішенням комісії органам виконавчої влади та місцевого самоврядування надано низку доручень для локалізації та ліквідації забруднення на річках Сейм та Десна.

Зокрема, Держекоінспекція, Держводагентство, Чернігівська та Київська ОВА, Міндовкілля здійснять заходи з абсорбції забруднюючих речовин в річці Десна шляхом внесення до поверхневих вод активного мулу та інші заходи. Крім того, Держводагентство напрацює варіанти перекидання додаткових обсягів чистої води для розбавлення концентрації забруднюючих речовин у річці Десна.

Своєю чергою Держрибагентство з органами місцевого самоврядування за участі ДСНС, Держекоінспекції, Держпродспоживслужби продовжать збір та захоронення мертвих рибних біоресурсів (у випадках мору риби).

«Для недопущення вторинного забруднення річки Десна також доручено встановити бар’єрні рубежі – сітки для вилову мертвої риби за течією річок. Після реалізації всіх заходів з локалізації та ліквідації забруднення Міндовкілля надасть інформацію про динаміку зміни якості води у річці Десна», – резюмували в Міністерстві.

У відомстві наголосили, що місцеві органи мають забезпечити належну водопідготовку з урахуванням ситуації з метою безперебійного централізованого водопостачання м. Києва.

Також у Міндовкіллі наголосили, що ловити рибу з річок Десна та Сейм та здійснювати її продаж заборонено. Держпродспоживслужба запровадила посилені заходи контролю за реалізацією риби у цих регіонах. Здійснюється інформування населення про ймовірну небезпеку використання води з річки Сейм для напування худоби та поливу городини.

Зазначається, що наразі на сьогодні на річках Сейм та Десна здійснюється кризовий моніторинг стану якості води — Держекоінспекція разом з Держводагентством щоденно здійснюють відбір проб. Вже відібрано більше 50 проб води та проведені відповідні лабораторні дослідження.

Жодних перевищень високотоксичних компонентів не виявлено. А втім, фіксується забруднення органічного характеру.

Як повідомлялося, на берегах річки Сейм у Сумській та Чернігівській областях з 14 серпня фіксують масовий мор риби та забруднення води. Жителям околиць забороняють купатися у річці, а у Держекоінспекції та Держрибагентстві припускають, що брудна вода в Сейм прибула з Курщини.