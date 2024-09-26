Нічний обстріл Запоріжжя: є поранені, серед них дитина (фото)

Росіяни поцілили по житловій забудові та території одного з промислових підприємств

У ніч на 26 вересня російські загарбники вдарили по Запоріжжю. Вісім людей постраждали, серед них одна дитина. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністації Іван Федоров.

«Росіяни поцілили по житловій забудові та території одного з промислових підприємств. Понівечені приватні будинки», – заявив глава регіону.

Наслідки обстрілу Запоріжжя, 26 вересня 2024 р. фото: Іван Федоров/Telegram

За його даними, вісім осіб отримали поранення, серед них – 14-річний хлопчик.

Двоє потерпілих – у лікарні. Чоловік у тяжкому стані та жінка в стані середньої тяжкості.

Наслідки обстрілу Запоріжжя, 26 вересня 2024 р. фото: Іван Федоров/Telegram

Надзвичайники та комунальники працюють на місцях влучань.

Нагадаємо, що в Києві цієї ночі сили ППО знищили близько десяти безпілотників. Унаслідок падіння уламків «Шахеда» в Києві було пошкоджено житловий будинок та трапилась розгерметизація газової труби. Крім того, внаслідок атаки ще в чотирьох житлових будинках пошкоджені вікна та близько 20 припаркованих біля будинку автомобілів.