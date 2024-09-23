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Нічний удар по Запоріжжю: кількість поранених знову зросла

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Нічний удар по Запоріжжю: кількість поранених знову зросла
Упродовж дня рятувальники розбирали нестійкі зруйновані конструкції з верхніх поверхів будинків
фото: ДСНС

Серед поранених, за інформацією рятувальників, 13 жінок, сім чоловіків та двоє дітей

Кількість постраждалих внаслідок нічного удару по Запоріжжю зросла до 22. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Серед травмованих, за інформацією рятувальників, 13 жінок, сім чоловіків та двоє дітей.

«Врятовано 27 мешканців міста. У лікарні залишаються дві жінки, медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості», – йдеться у повідомленні.

Нічний удар по Запоріжжю: кількість поранених знову зросла фото 1

ДСНС зазначає, що впродовж дня рятувальники разом із працівниками комунальної аварійно-рятувальної служби розбирали нестійкі зруйновані конструкції з верхніх поверхів будинків.

Нагадаємо, що пізно ввечері 22 вересня російські війська атакували Запоріжжя з повітря. Рятувальники, які прибули на місце події, евакуювали мешканців пошкоджених будинків та загасили пожежу, що виникла в автомобілі та на балконі однієї з квартир.

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Теги: Запоріжжя поранення війна росія росіяни окупанти Україна українці ДСНС

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