Нічний удар по Запоріжжю: кількість поранених знову зросла
Серед поранених, за інформацією рятувальників, 13 жінок, сім чоловіків та двоє дітей
Кількість постраждалих внаслідок нічного удару по Запоріжжю зросла до 22. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
Серед травмованих, за інформацією рятувальників, 13 жінок, сім чоловіків та двоє дітей.
«Врятовано 27 мешканців міста. У лікарні залишаються дві жінки, медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості», – йдеться у повідомленні.
ДСНС зазначає, що впродовж дня рятувальники разом із працівниками комунальної аварійно-рятувальної служби розбирали нестійкі зруйновані конструкції з верхніх поверхів будинків.
Нагадаємо, що пізно ввечері 22 вересня російські війська атакували Запоріжжя з повітря. Рятувальники, які прибули на місце події, евакуювали мешканців пошкоджених будинків та загасили пожежу, що виникла в автомобілі та на балконі однієї з квартир.
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