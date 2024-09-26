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Уряд Великої Британії готується до війни з РФ? The Telegraph повідомила деталі

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Уряд Великої Британії готується до війни з РФ? The Telegraph повідомила деталі
Аналітики зазначають, що британцям доведеться переосмислити своє ставлення до тих процесів, що відбуваються у світі
фото з відкритих джерел

The Telegraph: Рівень обізнаності громадськості про стан оборонної позиції Великої Британії є «пригнічено низьким»

Збройні сили Великої Британії не мають необхідних масштабів, стійкості та внутрішньої узгодженості для ефективного реагування на тривалі та інтенсивні бойові дії. Про це йдеться у доповіді комітету Палати лордів з міжнародних відносин та оборони, повідомляє The Telegraph.

У матеріалі наголошується, що поточний розмір британської армії, а саме: 72,5 тис. осіб, є недостатнім. Тож наразі ставиться під питання, чи готова армія до можливої війни з Росією. У доповіді закликають ухвалити «мислення нації, що перебуває під реальною загрозою».

Аналітики зазначають, що британцям доведеться переосмислити своє ставлення до тих процесів, що відбуваються у світі. І треба бути готовими до того, що в якийсь момент доведеться взяти до рук зброю, сказано у матеріалі.

The Telegraph наводить слова начальника генерального штабу Сера Патріка Сандерса, який заявив про зростаючу загрозу з боку Росії для європейської безпеки. Він попереджає, що британців покличуть на війну, якщо вона почнеться, оскільки армія надто мала. 

У тексті також зазначено, що рівень обізнаності громадськості про стан оборонної позиції Великої Британії є «пригнічено низьким».

ЗМІ повідомляє, що Британія може прийняти концепцію «тотальної оборони» Швеції та Фінляндії, де будь-яка дискусія про війну розглядається як завдання для всього суспільства і залучає всі сектори уряду, економіки та цивільного населення до планування оборони.

Нагадаємо, у Литві розпочалися чотириденні навчання з перевірки системи мобілізації. У них візьмуть участь близько тисячі державних службовців, посадовців, представників муніципалітетів і волонтерів. Також Румунія істотно змінює пріоритети в обороноздатності.

Водночас Сербія вирішила повернути обов'язкову військову службу. Вона триватиме 75 днів. Про це заявив президент країни Александер Вучич.

До слова, Латвія вирішила вирити протитанкові рови на кордоні з Росією та Білоруссю у рамках спорудження загальної лінії оборони країн Балтії

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Теги: Велика Британія навчання президент війна армія населення

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