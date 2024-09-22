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Нічна атака Росії на Полтавщину: частина населення залишилася без світла

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Нічна атака Росії на Полтавщину: частина населення залишилася без світла
Фахівці вже працюють над відновленням електропостачання людям
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Уночі ворог атакував Полтавщину БпЛА

У Полтавській області внаслідок нічної атаки БпЛА по території підстанції виникла пожежа, також знеструмлювалась підстанція та споживачі. Про це повідомляє очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін та зазначає Міненерго.

«Вночі ворог атакував Полтавщину БпЛА. Є пошкодження енергетичної інфраструктури в одному районі області. В результаті чого без світла залишились 56 побутових та 30 юридичних споживачів. Профільні фахівці вже працюють над відновленням електропостачання людям. Питання на контролі», – зауважив Філіп Пронін.

Нагадаємо, що у ніч проти 22 вересня Росія атакувала Харків. Станом на 08:36 відомо про 21 постраждалого.

Також увечері та вночі Росія атакувала Нікопольщину. В результаті чого постраждала дитина. 

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Теги: росія безпілотник інфраструктура Полтавщина Україна електроенергія енергетика окупанти Полтава росіяни

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