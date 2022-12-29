Оприлюднено наслідки нічного обстрілу Запоріжжя (фото)

Рашисти продовжують атакувати цивільні об'єкти в Україні

Російська окупаційна армія в ніч проти 29 грудня обстріляла два села у передмісті Запоріжжя. Внаслідок обстрілу зруйновані кілька будівель, пошкоджені газогін та лінія електропостачання. Про це повідомив очільник Запорізької військової адміністрації Олександр Старух.

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«Ракетами зруйновані кілька будівель, пошкоджені газогін та лінія електропостачання. На щастя обійшлося без жертв», – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, 28 грудня увечері росіяни розпочали чергову атаку на Україну за допомогою іранських «дронів-камікадзе». У деяких областях оголосили повітряну тривогу.

Під час повітряної тривоги харків'яни бачили у південно-східній частині міста спалах та заграву.

Також у Дніпрі пролунало кілька вибухів. У місті працювала ППО.

Раніше стало відомо, скільки ЗСУ збили ворожих дронів на Дніпропетровщині.