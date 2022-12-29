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Оприлюднено наслідки нічного обстрілу Запоріжжя (фото)

Юрій Лящук
glavcom.ua
Оприлюднено наслідки нічного обстрілу Запоріжжя (фото)
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Рашисти продовжують атакувати цивільні об'єкти в Україні

Російська окупаційна армія в ніч проти 29 грудня обстріляла два села у передмісті Запоріжжя. Внаслідок обстрілу зруйновані кілька будівель, пошкоджені газогін та лінія електропостачання. Про це повідомив очільник Запорізької військової адміністрації Олександр Старух.

«Ракетами зруйновані кілька будівель, пошкоджені газогін та лінія електропостачання. На щастя обійшлося без жертв», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 28 грудня увечері росіяни розпочали чергову атаку на Україну за допомогою іранських «дронів-камікадзе». У деяких областях оголосили повітряну тривогу.

Під час повітряної тривоги харків'яни бачили у південно-східній частині міста спалах та заграву.

Також у Дніпрі пролунало кілька вибухів. У місті працювала ППО.

Раніше стало відомо, скільки ЗСУ збили ворожих дронів на Дніпропетровщині.

Читайте також: Україна розробляє безпілотники, здатні атакувати ворожі дрони
Теги: Запоріжжя росія війна обстріл

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