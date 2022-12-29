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Після ворожої атаки дронів у Харкові почалась пожежа (фото)

Юрій Лящук
glavcom.ua
Після ворожої атаки дронів у Харкові почалась пожежа (фото)
Заграву у Харкові видно із Салтівки
фото із соцмереж

Харків атакували іранські «дрони-камікадзе»

Під час повітряної тривоги ввечері 28 грудня харків'яни бачили у південно-східній частині міста спалах та заграву. Про це повідомляє mediaport.ua.

Офіційної інформації щодо можливої пожежі та її наслідків поки немає. За наявною інформацією, пожежа внаслідок удару сталася на території Індустріального району, триває гасіння.

Офіційної інформації у правоохоронних органах та ДСНС станом на 00:00 не надали.

Нагадаємо, що на Харківщині була оголошена повітряна тривога. При цьому в мережі розповсюджували відео з характерним звуком, який видають іранські «дрони-камікадзе».

Раніше стало відомо, скільки ЗСУ збили ворожих дронів на Дніпропетровщині.

Нагадаємо, сьогодні, 28 грудня, увечері росіяни розпочали чергову атаку на Україну за допомогою іранських «дронів-камікадзе». У деяких областях оголосили повітряну тривогу.

Після цього у Дніпрі пролунало кілька вибухів. У місті працювала ППО.

Відзначимо, що станом на 22:22 під загрозою обстрілів опинилися Кіровоградська та Черкаська області. У цих регіонах також оголосили повітряну тривогу.

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Теги: Харків пожежа війна обстріл

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