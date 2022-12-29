Після ворожої атаки дронів у Харкові почалась пожежа (фото)

Харків атакували іранські «дрони-камікадзе»

Під час повітряної тривоги ввечері 28 грудня харків'яни бачили у південно-східній частині міста спалах та заграву. Про це повідомляє mediaport.ua.

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Офіційної інформації щодо можливої пожежі та її наслідків поки немає. За наявною інформацією, пожежа внаслідок удару сталася на території Індустріального району, триває гасіння.

Офіційної інформації у правоохоронних органах та ДСНС станом на 00:00 не надали.

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Нагадаємо, що на Харківщині була оголошена повітряна тривога. При цьому в мережі розповсюджували відео з характерним звуком, який видають іранські «дрони-камікадзе».

Раніше стало відомо, скільки ЗСУ збили ворожих дронів на Дніпропетровщині.

Нагадаємо, сьогодні, 28 грудня, увечері росіяни розпочали чергову атаку на Україну за допомогою іранських «дронів-камікадзе». У деяких областях оголосили повітряну тривогу.

Після цього у Дніпрі пролунало кілька вибухів. У місті працювала ППО.

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Відзначимо, що станом на 22:22 під загрозою обстрілів опинилися Кіровоградська та Черкаська області. У цих регіонах також оголосили повітряну тривогу.